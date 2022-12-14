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汇聚智慧力量 建设品牌强国

2022年12月14日05:48 | 来源：人民网－人民日报
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加强品牌宣传  提升传播效能

人民日报社副总编辑  崔士鑫

党的二十大报告明确提出坚持以推动高质量发展为主题，并对加快建设制造强国、质量强国等作出重要部署，为新征程上加快品牌强国建设提供了新机遇、注入了新动力。推动中国品牌建设高质量发展，需要我们共同努力，持续踔厉奋发、勇毅前行。

一是大力传播品牌创新亮点，推动企业提质升级、做强做优。高质量发展是创新驱动的发展。抓住创新这个第一动力，就抓住了品牌高质量发展的“牛鼻子”。作为中国品牌创新发展的见证者、记录者，我们将更多书写企业自主创新、品牌提质升级的生动案例，引导更多企业从规模扩张转变为内涵发展，奋力攀向全球产业链、价值链中高端，形成更多市场认可、消费者认同的优质品牌。

二是不断提升国际传播效能，助力企业扬帆远航、走向世界。打造更多具有国际竞争力的中国品牌是建设制造强国、塑造国际竞争新优势的重要路径。我们要广搭台、善架桥、多传声，不断加大“走出去”宣介力度，助力企业在高水平开放中争取战略主动，让更多中国品牌闪耀全球、享誉世界。

三是持续优化品牌建设环境，护航企业茁壮成长、迈向一流。品牌建设是一项长期性、系统性工程，需要各方力量协同参与、久久为功。我们要持续宣介各地区各行业的新做法新经验新成效，更好阐释健全公平竞争、产权保护、市场监管等方面的政策制度，为优化品牌生态、提升品牌价值、呵护品牌发展，营造更加良好的舆论环境。

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(责编：胡永秋、陈键)
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