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汇聚智慧力量 建设品牌强国

2022年12月14日05:48 | 来源：人民网－人民日报
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加快战略转型  打造卓著品牌

中国电力建设集团有限公司党委常委、副总经理  刘  源

品牌建设是进一步提升发展质量、创建世界一流企业的必由之路。中国电建在一系列“大国重器”建设施工中，认真履行央企使命，围绕绿色化、智能化大力开展科技创新，全面融入数字化、信息化前沿技术。今年前11个月，中国电建承建的22项重点工程获“国家优质工程奖”、8项境内外重点工程获“中国建设工程鲁班奖”。

中国电建加快战略转型，筑牢产业品牌。中国电建坚持将品牌建设与战略转型、产业发展有机统一，立足主责主业和比较优势，提升在产业内的品牌影响力。水环境治理及综合利用业务拓展至全国多个大中型城市，供水和污水处理能力达到1200万吨/日。控股并网装机容量近2000万千瓦，拥有新能源开发资源1.3亿千瓦、抽水蓄能开发资源1亿千瓦。大力推动砂石骨料的绿色化、智能化、规模化开发，已获砂石资源56亿吨，投产和在建的绿色砂石骨料产能3.12亿吨/年。城市综合开发及城际联线建设呈现良好势头，围绕数字化应用，大力推进业务数字化、产品数字化、管理智能化、数字产业化。

中国电建深化海外发展，打造卓著品牌。在规划施工中，中国电建明确提出“三大尽量减少”原则——尽量减少河流水电开发对当地生态环境的影响、对土地特别是耕地的占用、对原住居民的搬迁。中国电建助力项目资源所在国升级电力系统、发展清洁能源，业务遍及130多个国家和地区，承建的海外电力能源项目让当地民众受益。

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(责编：胡永秋、陈键)
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