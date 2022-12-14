人民网北京12月14日电 （记者杨虞波罗）近日，中国气象局与山西、内蒙古、山东、河南、四川、陕西、甘肃、青海、宁夏等沿黄河九省（自治区）政府联合印发《“十四五”黄河流域生态保护和高质量发展气象保障规划》（以下简称《规划》），描绘“十四五”期间气象服务黄河流域生态文明建设新蓝图。

《规划》明确，到2025年，建成黄河流域防洪抗旱气象保障示范区、科学应对气候变化试验区、气象赋能行业发展试验区，初步建成以“监测精密、预报精准、服务精细”为标志的黄河流域生态保护和高质量发展气象保障业务体系，基本形成流域气象高质量发展新格局，流域气象服务信息共享、协同创新、集约高效、保障有力，流域防洪抗旱安全、气候安全、水资源安全、粮食安全、文物安全、生态文明建设和高质量发展得到有效气象保障，初步建成气象高质量服务保障国家战略的样板流域。

根据《规划》，“十四五”期间将实现全流域气候区及主要气候变量观测全覆盖，天气雷达网距地面1公里高度监测覆盖率提升25%，中短期、次季节暴雨预报水平分辨率达到5公里，月、季、年降水趋势定量预测到县，短期预报准确率提高5%，黄河安澜气象保障能力明显增强；建设一系列气候观象台、站和生态气象观测基地，极端气候事件识别率达到80%，典型云降水系统增雨（雪）率提升到11%-13%，加强流域气候评估和生态气象服务能力建设，生态保护修复气象保障水平显著提升；建成流域专业气象观测网，形成“气象+”服务业态，专业化网格气象预报服务覆盖综合立体交通、大城市及城市群、乡村振兴等领域，流域“一轴两区五极”高质量发展气象服务保障体系初步建成，流域高质量发展气象保障不断深化优化；建立适应需求、快速响应、集约高效的流域新型气象保障业务服务体制机制，流域上中下游协同发展气象保障格局进一步拓展。

《规划》展望，到2035年，建成以智慧气象为主要特征的流域气象现代化体系，黄河流域防汛抗旱、生态保护、高质量发展气象保障能力实现进一步提升，国家战略气象保障能力进一步增强，打造成大河治理、生态安全屏障、高质量发展、中华文化保护传承弘扬气象服务的典范，建成气象高质量服务保障国家战略的样板流域。

《规划》明确四方面16项重点建设任务：

筑牢气象防灾减灾第一道防线，保障黄河安澜。提升暴雨和气象干旱监测预警能力，提升气象灾害综合防御能力，加强暴雨和气象干旱灾害风险普查评估。

科学应对气候变化，保障流域生态环境改善。加强气候变化监测诊断研判，科学开发流域云水资源，加强生态气象监测预报服务，提升环境污染防治气象服务能力。

发挥气象趋利避害作用，保障流域高质量发展。提升流域粮食生产、城市和城市群、乡村振兴、互联互通气象保障能力，提升流域能源产业、文化旅游气象服务能力。

加强气象大数据应用，加快气象科技创新。加强流域气象大数据应用支撑、气象科技创新支撑,完善流域气象业务支撑系统。

此外，《规划》提出实施黄河流域气象防灾减灾第一道防线工程、生态气象保障能力提升工程、高质量发展气象保障工程、气象科技创新任务等四项重大工程。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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