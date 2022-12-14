原标题：高德调用北斗卫星日定位量超2100亿次，导航定位已全面实现北斗主导

近日，高德地图公布了基于北斗卫星导航系统（以下简称“北斗系统”）的应用相关数据：截至2022年11月，高德地图调用北斗卫星日定位量已超过2100亿次，且在定位时北斗的调用率已超越了GPS等其他卫星导航系统。

此外，北斗系统还在平均单次定位调用卫星数量、民用定位精度等多个维度超越GPS系统，正式实现了对于国内导航应用定位的全面主导，在导航出行这一民用领域已广泛普及。

作为服务国家重要基础设施，北斗系统产生了显著的经济效益和社会效益，广泛进入中国大众消费、共享经济和民生领域，应用的新模式、新业态、新经济不断涌现，深刻改变着人们的生产生活方式。

数据显示，今年上半年我国境内申请入网的智能手机中，有128款支持北斗定位，其出货量占上半年总出货量的98%以上。

而高德地图作为一家专业的数字地图内容、导航和位置服务合规解决方案提供商，始终致力于基于该系统的前沿技术，探索各种民用交通产品和服务，为用户提供更优质的出行体验。

例如高德地图发布的车道级导航服务，应用北斗系统亚米级的高精度定位技术，结合参考站修正信息，经过融合和解算后，实现定位精度从5-10米的道路级，进化到1米以内的车道级别。这也是国内首个可完全在智能手机上实现的车道级导航服务。

最近在中国卫星导航系统管理办公室的指导下，高德地图更是全面推出了基于北斗系统的一系列大众出行服务。

比如最新上线的北斗卫星定位查询系统，用户在定位导航时可查看当前所调用的北斗卫星数量，以及具体编号、方位角、高度角、频点、信号强度相关详细信息。

还有能够为用户精准读秒的“黑科技”红绿灯倒计时，背后的算力基础同样是基于北斗连续稳定、精准高效的定位能力；此外还有针对绿色出行的骑步行导航定位，共享位置的报平安服务等，北斗系统都在其中提供着至关重要的技术支撑。

得益于北斗系统的快速发展和成熟，尤其2020年“北斗三号”全球组网成功，这一“国之重器”在卫星数量和分布完整度上都更具备优势。基于该系统的地图导航应用中也呈现出定位信号更稳定、定位质量更高、定位速率更快的特点。

据统计，在同时支持北斗和其他卫星导航系统的手机用户中，高德地图平均每次定位所调用的卫星，北斗卫星的数量占比最高，较排名第二的GPS多出30%。

诚如中国北斗卫星导航系统管理办公室发文所述，北斗已走进千家万户，广泛进入大众消费等民生领域，而高德推出的一系列基于北斗系统的服务，深受广大群众欢迎和喜爱。未来，北斗系统将继续提升性能、优化服务，为用户提供更优出行体验，服务民生福祉，构建美好生活。

(责编：董童、李源)

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