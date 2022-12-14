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打击侵权假冒取得成效 前三季度市场监管部门查处相关案件约36万件

2022年12月14日13:51 | 来源：人民网
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人民网北京12月14日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，2022年前三季度，市场监管部门组织开展知识产权执法等专项行动，进一步加强重点领域、重点商品、重点市场治理，积极发挥行政执法震慑力，切实保护权利人和消费者合法权益，维护市场经济秩序，营造良好营商环境。

数据显示，1—9月，各类专项行动共查处相关案件约36万件。其中，商标侵权、假冒专利案件近3万件，针对侵权假冒高发多发的重点实体市场开展执法行动3.2万人次。

(责编：杨曦、吕骞)
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