打击侵权假冒取得成效 前三季度市场监管部门查处相关案件约36万件
2022年12月14日13:51 | 来源：人民网
小字号
人民网北京12月14日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，2022年前三季度，市场监管部门组织开展知识产权执法等专项行动，进一步加强重点领域、重点商品、重点市场治理，积极发挥行政执法震慑力，切实保护权利人和消费者合法权益，维护市场经济秩序，营造良好营商环境。
数据显示，1—9月，各类专项行动共查处相关案件约36万件。其中，商标侵权、假冒专利案件近3万件，针对侵权假冒高发多发的重点实体市场开展执法行动3.2万人次。
(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 打击侵权假冒取得成效 前三季度市场监管部门查处相关案件约36万件
- 人民网北京12月14日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，2022年前三季度，市场监管部门组织开展知识产权执法等专项行动，进一步加强重点领域、重点商品、重点市场治理，积极发挥行政执法震慑力，切实保护权利人和消费者合法权益，维护市场经济秩序，营造良好营商环境。 数据显示，1—9月，各类专项行动共查处相关案件约36万件。…
- 《“十四五”黄河流域生态保护和高质量发展气象保障规划》发布
- 人民网北京12月14日电 （记者杨虞波罗）近日，中国气象局与山西、内蒙古、山东、河南、四川、陕西、甘肃、青海、宁夏等沿黄河九省（自治区）政府联合印发《“十四五”黄河流域生态保护和高质量发展气象保障规划》（以下简称《规划》），描绘“十四五”期间气象服务黄河流域生态文明建设新蓝图。 《规划》明确，到2025年，建成黄河流域防洪抗旱气象保障示范区、科学应对气候变化试验区、气象赋能行业发展试验区，初步建成以“监测精密、预报精准、服务精细”为标志的黄河流域生态保护和高质量发展气象保障业务体系，基本形成流域气象高质量发展新格局，流域气象服务信息共享、协同创新、集约高效、保障有力，流域防洪抗旱安全、气候安全、水资源安全、粮食安全、文物安全、生态文明建设和高质量发展得到有效气象保障，初步建成气象高质量服务保障国家战略的样板流域。…
相关新闻
- 评论
- 关注