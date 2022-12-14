原标题：淘宝天猫发布5项支持中小企业发展举措

岁末年关，中小企业面临销售回款、资金周转等难题。眼下，防疫“新十条”出台，各地恢复正常生产生活秩序步伐加快。市场供需回温，中小企业也面临原材料采购、物流发货等问题。12月14日，淘宝天猫发布5项支持措施，和中小企业一起向春天出发。

针对销售受阻，聚划算将上线中小企业销售专场，淘宝直播将给予产业带直播小店和中小主播专属流量扶持。其中，对产业带单个直播账号单月最高扶持300万流量。

经营资金短缺怎么办？网商银行从今年12月起到明年2月，为符合条件的淘宝天猫商家提供百亿规模的信用贷临时额度支持。对需要采购生产物资的中小微企业，淘宝采销宝提供38天免息赊账，单笔最高额度300万。

为让中小企业加快资金周转，符合条件的淘宝天猫商家可享受极速回款服务，商家发货后，订单即可0账期回款，平均缩短回款周期7.5天。从今年12月12日起，符合条件的淘宝天猫商家还可享受极速回款手续费5折优惠。

保产保供方面，淘宝天猫企业采购平台确保中小企业所需生产资料供应，同时设立“我有急单救援需求”服务入口，对有需求的中小微企业进行急单1对1服务，第一时间匹配生产原材料替代供给。

淘宝天猫联合菜鸟提供智能分仓服务，最快3天即可入仓，并在全国50城增设临时分仓场地，帮助商家快速转运货物、保障发货。全国菜鸟仓全面做好消杀工作，保障包裹安全送达。

针对部分无法正常发货送货的地区，淘宝天猫提供规则保障策略，免除商家面临的消费者投诉责任，主动剔除受异常订单影响商家的24小时揽收及时率、物流到货时长、商家退款处理时长等服务考核指标。

淘宝天猫表示，将和中小企业紧紧站在一起，和商家共同发展，为消费者做好供应，一起向春天出发。

(责编：曹淼、李源)

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