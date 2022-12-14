新华社北京12月14日电（记者 张辛欣）记者14日从工信部获悉，工信部近日印发《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》，共八章四十二条，主要内容包括界定工业和信息化领域数据和数据处理者概念，明确监管范围和监管职责；确定数据分类分级管理、重要数据识别与备案相关要求；针对不同级别的数据，围绕数据收集、存储、加工、传输、提供、公开、销毁、出境、转移、委托处理等环节，提出相应安全管理和保护要求等七个方面，自2023年1月1日起施行。

管理办法明确，工业和信息化领域数据包括工业数据、电信数据和无线电数据等。工业数据是指工业各行业各领域在研发设计、生产制造、经营管理、运行维护、平台运营等过程中产生和收集的数据。电信数据是指在电信业务经营活动中产生和收集的数据。无线电数据是指在开展无线电业务活动中产生和收集的无线电频率、台（站）等电波参数数据。

工信部有关负责人表示，管理办法重点解决工业和信息化领域数据安全“谁来管、管什么、怎么管”的问题，构建了“工业和信息化部、地方行业监管部门”两级监管机制，以数据分级保护为总体原则，要求一般数据加强全生命周期安全管理，重要数据在一般数据保护的基础上进行重点保护，核心数据在重要数据保护的基础上实施更加严格保护。

与此同时，工信部将建立数据安全风险监测机制，组织制定数据安全监测预警接口和标准，统筹建设数据安全监测预警技术手段，形成监测、预警、处置、溯源等能力，与相关部门加强信息共享。

(责编：白宇、赵欣悦)

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