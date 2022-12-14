新华社北京12月14日电 题：中国大市场 世界大机遇——2022中国经济观察之外资篇

新华社记者

外资，观察中国经济的重要窗口。

今年以来，中国吸引外资持续两位数增长，前三季度吸收外资破万亿元，前10个月引资规模已接近去年全年水平。

在全球跨国投资疲软的背景下，中国引资规模稳定增长、引资结构不断优化，印证大国经济韧性强、活力足、潜力大，为世界各国创造互利共赢新机遇。

引资稳步增长 彰显经济韧性强

近期，德国科技集团贺利氏在上海、浙江、辽宁等地持续推进多个新项目，今年在华投资规模再创新高。

贺利氏大中华区总裁艾周平说：“中国一系列稳外资措施，更好支持外资在华投资制造业，帮助企业减负增效，不断改善营商环境，让我们扎根中国、持续发展的信心更强。”

为中国市场投下“信任票”的不止贺利氏。

今年以来，在全球疫情反复、世界经济复苏乏力、国际环境复杂演变的背景下，我国吸引外资逆势增长，前10个月引资10898.6亿元，同比增长14.4%。

值得一提的是，2020年全年我国实际使用外资金额9999.8亿元，2021年前11个月突破1万亿元，今年前三季度就突破1万亿元。

经济稳定增长，是外资青睐中国的根本所在。

《华尔街日报》近期报道称，疫情以来，中国实际使用外资保持较高增长，主要归因于中国率先控制疫情、经济持续恢复，加上政府推出稳外资举措等。

健全重大和重点外资项目工作专班机制，实施新版全国和自贸试验区外资准入负面清单，开展外商投资法执法检查，发布新版鼓励外商投资产业目录，出台15条举措以制造业为重点促进吸引外资……

随着稳经济一揽子政策和接续政策效能不断释放，一系列稳外贸稳外资政策举措加力提效，“三驾马车”共同持续发力，中国经济稳步回升，展现出强大韧性。

彭博社援引高盛集团的报告称，持续优化疫情防控措施后，中国GDP增速可能会在2023年下半年加快，并在2024年延续这一势头。

“退出中国将使我们失去机会。”西门子、巴斯夫、博世等8家德国大型跨国企业首席执行官近日在德国《法兰克福汇报》联合撰文称，“我们坚信中国会保持基本的增长动力。”

引资结构更优 折射高质量发展活力足

12月2日，ABB机器人超级工厂在上海市浦东新区正式落成投产，超级工厂内设有全球研发中心。“机器人造机器人”的前沿理念在这里正变为现实。

前10个月，上海实际使用外资205.6亿美元，同比增长8.4%。新增跨国公司地区总部51家，外资研发中心19家，累计分别达到882和525家。

今年以来，我国引资不仅增长快，而且大项目稳，含金量足。前10个月，高技术产业实际使用外资同比增长31.7%，其中高技术制造业同比增长57.2%，高技术服务业同比增长25%。

业内人士指出，我国引资结构不断优化，折射出中国高质量发展活力足，逐步形成引资新优势。

商务部国际贸易经济合作研究院院长顾学明说，我国以低成本驱动开放的传统优势逐渐弱化，而以不断升级的内需市场、完善高效的产业链配套能力、不断提升的科创能力以及持续优化的营商环境驱动开放的新优势正在显现。

得益于新的竞争优势，跨国公司在华投资逐步向高技术、高附加值生产环节转变，并更加重视全产业链布局。

巴斯夫广东湛江一体化基地开工建设、空中客车中国研发中心落户苏州工业园区，欧莱雅首次在华成立投资公司，阿斯利康在青岛成立以罕见病为主题的创新中心……

ABB机器人业务部中国区总裁梁锐说，在超级工厂，“在中国，为中国”乃至“为世界”的愿景得以实现，来自中国团队的创新智慧将被应用到全球工厂中。

共享中国机遇 彰显高水平开放潜力大

世界经济寒潮下，中国密集举行的国际经贸盛会不断释放开放合作暖意。

12月9日，2022深圳全球招商大会举行，315个项目洽谈签约，涉及意向投资总额8790亿元。覆盖先进制造业、新一代电子信息、生物医药与健康、海洋产业、现代服务业等众多领域。

11月，第五届进博会总成交额735.2亿美元，同比增长3.9%；10月，第132届广交会上传展品超过306万件，创历史新高；9月，2022年服贸会共达成各类成果1300余个；7月，第二届消博会吸引2800多个知名品牌参展……

“连续五年如期举办进博会，让中国大市场成为世界大机遇，释放了中国全面扩大开放、加强国际合作的积极信号，展现了同世界分享市场机遇、推动世界经济复苏的中国担当。”《世界开放报告2022》如是评价。

扎实推进自贸试验区、海南自由贸易港建设，高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》，积极推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》……今年以来，中国稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，推动形成更高水平开放型经济新体制。

党的二十大报告明确，“中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略”。日前召开的中共中央政治局会议在分析研究2023年经济工作时提出，要推进高水平对外开放，更大力度吸引和利用外资。

开放的中国大市场，必将为各国企业在华发展提供更多机遇。

“构建新发展格局，离不开更好引进外资；促进深层次改革，离不开更好引进外资；推动高质量发展，离不开更好引进外资。在华外资企业应积极把握共享中国大市场机遇、共享制度型开放机遇、共享深化国际合作机遇。”商务部副部长盛秋平说。（记者谢希瑶、潘洁、刘夏村、周蕊）

(责编：白宇、赵欣悦)

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