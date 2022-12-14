原标题：湖南全力推动高校毕业生就业 已帮扶就业13.2万人

近日，记者从湖南省人社厅获悉，截至目前，在全省人社部门登记的2022届离校未就业毕业生13.43万人，已帮扶就业13.2万人，全省高校毕业生就业情况总体稳定。

今年以来，湖南人社系统深入贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于高校毕业生就业工作的决策部署，千方百计拓展就业渠道，制定出台《稳岗位提技能保就业十六条措施》，对招用毕业年度毕业生的中小微企业、失业保险参保企业分别给予一次性吸纳补贴和扩岗补助，用好用足“缓降返补”系列政策，引导企业开发和稳定岗位。深入推进“创响三湘”行动计划，将毕业年度和离校2年未就业高校毕业生纳入社保补贴范围，支持高校毕业生创新创业和灵活就业。着力稳定机关事业单位等公共部门招聘（录）毕业生规模，积极推进“三支一扶”、特岗教师、“西部计划”等基层项目，2022年全省政策性岗位拟招录13.8万人，比去年增加近6万人。

与此同时，人社部门强化服务，促进人岗精准精细对接，开展了民营企业招聘月、金秋招聘月、2022届毕业生留湘来湘等公共就业服务活动，累计举办招聘会650余场，提供岗位超过15万个。充分发挥“湘就业”平台作用，开展“家乡的企业”和“家门口的岗位”推广活动，推动用人单位和高校毕业生线上精准对接。支持高校毕业生提高职业技能，深入开展职业指导“6个1”（一支队伍、一套教材、一项活动、一轮培训、一次竞赛、一个大师工作室）活动，开发职业指导云课堂50期。截至11月底，全省募集就业见习岗位74723个，组织就业见习16117人。升级“湖南省高校毕业生就业服务热线”，及时跟进落实职业指导、岗位推介、技能培训等“311”就业服务，对脱贫家庭、零就业家庭、低保家庭、残疾等困难毕业生建立专项帮扶台账，组织党员干部开展结对帮扶。我省脱贫家庭毕业生3.2万余人，目前就业去向落实率93.5%。

下阶段，湖南人社将强化就业攻坚，按月开展离校未就业毕业生实名数据与新增参保数据比对，紧盯困难学生，持续推进离校未就业高校毕业生就业服务攻坚行动，全面落实“一人一策”就业帮扶，多渠道促进高校毕业生就业创业。（文/贺威 曾鹤群 叶茂）

(责编：曹淼、李源)

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