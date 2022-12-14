海外网 武慧敏

搭建人才筛选的桥梁

“请问有没有适合信息技术类专业的岗位”“工作地点在哪里”“能否透露一下入职后的待遇”……打开各大直播平台“找工作”板块，直播间里的求职者和用人单位正聊得火热。直播带岗、空中宣讲、无接触面试……“云招聘”新模式不断涌现，在应聘者和用人单位之间搭起人才筛选的桥梁，也成为各地推动就业的常态举措。

如今，线上应聘、招聘成为多数毕业生和用人单位的首选形式。无论是求职者还是用人单位，“效率”是他们聊到“线上招聘”时的关键词。从求职者的角度来看，他们大多认可线上招聘“能提高效率”，还有不少求职者认为线上招聘“覆盖面更广，打破了地域限制”。相比线下面试，招聘官们认为“视频面试效率更高”，“无论是出差还是外出，只要有网络就能够面试”。

专家认为，随着“云招聘”更趋规范化的发展，“在线招聘”将为就业提质增效发挥更大作用，成为一种主流招聘模式。

精准匹配提升效率

“云招聘”加速发展，其短板也在实践中呈现。比如，有的招聘方提供不实招聘信息，开“空头支票”；有的平台借招聘之名，行诱骗之实；有的网络招聘平台用户体验差、效率低，缺乏数据处理能力，导致企业与应聘者之间的信息不对称……为了应对“云招聘”在发展中出现的问题，目前各方正携手发力，对症下药，切实满足应聘者和用人单位需求。

上百家用人单位、成千的就业岗位、多样的专业需求……山东大学门口的一块巨型招聘展板吸引毕业生纷纷驻足。只要打开手机一扫，便能详细了解所有公司的详情、招聘需求、联系方式等。山东大学学生汪雨表示，学校的线上就业平台汇集了大量就业信息，经过学校筛选的用人单位更可靠。中国人民大学推出的“就业创业线上学习平台”上线已久，平台不仅提供生涯规划、就业指导、创新创业三大类课程，还简化就业手续办理流程，所有材料均可通过提交电子版、邮箱回传等线上办理……近年来，各高校陆续推出、优化线上就业平台为毕业生就业创业保驾护航，以“互联网+就业”保证就业工作“不掉线”。

各招聘平台也着眼于提升服务，在增加用户黏性的同时承担起社会责任。有的招聘平台通过积累简历关键词和用户搜索记录，运用大数据等技术，精准匹配用人单位和求职者；有的则为用人单位和求职者提供直接沟通的渠道，简化招聘流程，提高双方互选的效率。

首都经济贸易大学劳动经济学院副院长范围认为，一方面要在目前营利性的网络招聘平台以外，加快布局公益性网络招聘平台，进一步降低招聘成本；另一方面，要加大新技术的应用，提供更多招聘所需的定制化信息筛选技术支持渠道。

多方合力保驾护航

除了高校和企业，政府部门也密集出台“云招聘”利好政策，进一步助力求职就业。

“欢迎大家来到‘重庆英才·职等您来’网络直播招人招才公共服务直播间，很高兴又和大家见面了……”重庆市就业服务管理局市场科副科长郭骏豪变身主播，帮助企业和求职者“屏对屏”互动、“零距离”沟通。

教育部办公厅11月发布的《关于开展2023届高校毕业生校园招聘月系列活动的通知》提出，教育部会同12家社会招聘机构，共同启动“24365校园招聘服务”线上招聘月活动，集中面向重点区域、重点行业、重点人群等组织系列专场招聘活动。同时，教育部发布《关于做好2023届全国普通高校毕业生就业创业工作的通知》要求，全面推广使用国家大学生就业服务平台，为毕业生就业创业保驾护航。

线上专场招聘会30场、直播带岗13场……人力资源和社会保障部2022年大中城市联合招聘高校毕业生秋季专场活动，近期推出第五批特色服务活动。高校毕业生和用人单位可通过中国国家人才网大中城市联合招聘活动主会场页面，查询相关信息并参与各类专场服务活动。

专家认为，政府部门将就业服务搬上平台和直播间，不仅意味着服务方式的转变，也是为“云招聘”市场开辟更多权威渠道。政府抓住招聘方式变革带来的新机遇，用好“云招聘”，激活大市场，将有利于实现更充分、更有质量的就业。就业是民生之本，“云招聘”作为沟通“需”与“求”的重要桥梁，其规范与创造性的发展将进一步增进民生福祉。

(责编：曹淼、李源)

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