浙江省杭州市西侧，绵延39公里的城西科创大走廊串起一批高能级科创平台和创业热土，林立的楼宇间，物流人流信息流高度汇集，创新动能澎湃。

高密度头脑风暴、技术研讨、试错优化……之江实验室智能超算研究中心团队又开始了新一轮集中攻关。这段时间以来，这支平均年龄只有28岁的团队常常不知疲倦地工作到深夜。

“我们团队的日常就是彼此‘较真’。”刚刚完成一项重要任务的之江实验室智能超算研究中心95后成员唐雪飞略有疲态，却难掩兴奋。在智能超算研究中心成立短短一年多的时间里，她迅速成长为团队骨干，并与团队多次在智能超算领域取得重大突破。

“党的二十大报告提到，以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战。作为一名科研工作者，我深感责任重大。”唐雪飞说，“智能超算是原创性、引领性科技攻关的一个重要方向，接下来，我们要不断向更高、更快、更强发起挑战。”

目前，杭州城西科创大走廊集聚了浙江省内超过70%的国家重点实验室，形成高能级创新平台矩阵，人才总量达到50万名，其中绝大多数都是年轻科创人才。

位于大走廊中部的人工智能小镇里，杭州鲁尔物联科技有限公司的智慧监测系统不断收到最新数据。这些通过物联网传感器回传的数据，能够对山川湖泊、城市建筑的“健康状况”进行实时监测。

“这就像给危险隐患点做CT。”80后的鲁尔物联董事长胡辉指着跳动的数字说，通过物联网技术，他们能够用安全专业模型和人工智能算法，对目标进行诊断并开具“药方”。

9年前，胡辉从德国学成归国。他带着团队回到家乡杭州开始创业，主攻安全物联网智能监测与预警系统以及硬件设备研制。“虽然创业的过程并非一帆风顺，但一系列配套人才政策给予我们有力支持。”胡辉说，如今他们的产品已应用在地灾、水利、交通、住建等众多领域。

“党的二十大提出的一系列重要部署让我们倍感振奋。我的梦想是用安全物联网保护更多人的生命安全，我们将持续创新、不断进取。”胡辉说。

不久前，西湖大学合成生物学与生物智造中心正式启用运行，10余位跨学科特聘研究员、博导聚焦于新一代生物药物、生物材料，以及基于二氧化碳和太阳能的大规模绿色生物制造核心技术等，着手推进项目研发。

“理论上，全球相当一部分重要化学品、燃料、天然产物及原材料等，都可以采取生物合成的方法得到。但事实上，目前真正实现的生物合成制造只有不到6%。”西湖大学合成生物学与生物智造中心创始主任曾安平说，合成生物学前景广阔，这将是一个由前沿学科突破而打开的全新领域和市场。

党的二十大报告提出，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。

杭州城西科创大走廊正依托创新基础优势，加速培育新经济增长极。数据显示，今年1至9月，城西科创大走廊产业增加值1934亿元，同比增长3.8%，平均每个工作日新增企业81家。

杭州城西科创大走廊管委会相关负责人表示，未来，大走廊将探索推进科技、教育、人才一体的改革举措，进一步汇聚人才，壮大科创力量。

（新华社记者 朱 涵）

(责编：曹淼、李源)

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