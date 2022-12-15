人民网北京12月15日电 （记者杜燕飞）记者从中核集团获悉，我国首个核能工业供热项目在浙江海盐今日正式建成投用。这是继去年浙江海盐核能供热示范项目第一阶段工程建成以来，中核集团秦山核电和海盐县在核能综合利用方面取得的新进展，搭建了我国首个核能工业供热示范平台，为工业产业园区清洁能源替代提供了新方案。

我国首个核能工业供热项目建成投用。受访者供图

据介绍，该项目从2022年7月15日开工到11月15日主管网建设完成，再到11月21日开始试运行，仅用4个月时间完成项目建设，为多家工业用热企业提供能源替代。项目建成投产后，能够提供24小时热能供应保障，年工业供热约28.8万吉焦，相当于节约标准煤约1万吨，减排二氧化碳约2.4万吨，对当地生态环境保护和节能降耗有着重要意义。

据了解，近年来，秦山核电站在保持安全稳定运行的前提下，探索核能综合利用。去年，秦山核电与海盐县共同建设浙江海盐核能供热示范工程，开创我国南方核能供热先河，为海盐核能工业供热奠定了工程基础。

“下一步，秦山核电还将联合海盐县继续推动核能供热广泛利用，继续推进核能供热在海盐县居民小区推广，通过联通新建小区的供热设施和推进学校、商场、已建成小区的核能供热改造，将核能温暖送给海盐的千家万户。”中核集团有关负责人表示。

(责编：王震、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经