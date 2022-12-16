人民网记者 车柯蒙

11月，由广东省商务厅组织的来自广东69家美容行业企业160位外贸代表从广州白云国际机场出发，乘坐中国南方航空公司的包机（CZ5251），奔赴新加坡参加第25届亚太区美容展（特别展）。

不仅在广东，近期，四川、江苏、浙江等地也相继组织外贸企业前往世界各地寻求合作机遇。政府部门助力企业组团出海，为企业寻觅的是商机，释放的则是发展的信心。

不少出海“抢单”的市场主体在接受记者采访时表示，“走出去”拿到了“坐家里”拿不到的订单，多项税费优惠“真金白银”的助力也为企业发展增韧劲、添信心。

“一次见面胜过千封邮件”

“几天内就定下了8个订单，意向成交金额近百万美元。一次见面胜过千封邮件，拿到了‘坐家里’拿不到的订单，此次出海之行可谓是收获满满。”位于东莞市寮步镇的广东雅思电子有限公司为此次参展筹备了两个多月，谈及此次“抢单之行”，该公司财务经理谭士芬说。

据谭士芬介绍，近年来受疫情影响，企业的出海之路颇具挑战，有的时候无法面对面与客户进行沟通，仅靠图片和视频，并不能让客户完全了解到产品的细节和做工，对合作也会有所顾虑，导致订单减少。

订单减少了，企业收入也有所减少，自有的研发成本较高的问题也逐渐凸显出来。如何获得新的、更多的订单一直是雅思电子想要突破的难题，而广东省商务厅组织的粤企参展团及时解决了这一难题。

11月，在参加第四届中国广东（马来西亚）商品展的47家广东企业里，有43家签署了订货合同、意向合同、代理协议等各类协议，成交率高达91.5%。记者了解到，这些企业的现场成交和意向成交额达到2350万美元，折合人民币约1.69亿元。

来自惠州市嘉瑶智能科技有限公司创始人兼总经理李少艳被客户包围着询价，35款全新智能电子化妆镜产品很快便被抢购一空。这是李少艳第一次参加包机参展，她想把握住疫情以来首次走出去的机会寻求新商机。

“我们带来的产品在现场反馈十分热烈，人气很火爆，后悔当时展品带少了。”李少艳说，为了此次展会，公司提前海运了足足5箱展品，目前，公司在洽谈着多张有分量的订单，后续合作正在推进中，首批试样产品也已经发货。

“税收优惠增底气更添信心”

为了迎接第25届亚太区美容展（特别展）这场“美丽盛会”，广州诗妃化妆品有限公司提前做足了准备，上新了近30款新品。

“这是我们在疫情过后首次出国参展，几天下来，收获颇丰。我们今年的出口销售额达8000多万元，2021至2022年共享受了出口退（免）税2000多万元，税务部门办理出口退税的速度不断加快，让企业的资金流更加稳定，我们更有底气和信心对接更多有潜在需求的客户。”谈及税收政策对于企业“走出去”的助力作用，广州诗妃化妆品有限公司外贸业务部有关负责人邓海娟告诉记者。

“税务部门得知我们首次出海参展消息后，立马与我们对接，详细讲解出口退税流程及RCEP政策福利，在税务部门的帮助下，我们对日后开拓海外市场充满信心。”广州阿道夫个人护理用品有限公司总裁李志珍表示。据了解，此次出海参展中，阿道夫集团4个参展品牌收到意向客户近百家，意向金额近千万元。

“当前，创新是我们的破局路径，这个过程有压力，但也有国家的税费政策支持。”谭士芬告诉记者，组合式税费支持政策“真金白银”的助力让企业创新的韧劲和决心更足。

研发费用加计扣除便她最“有感”的优惠政策，2021年以前，雅思电子需要在次年企业所得税汇算时才能享受研发费用加计扣除政策红利。而为进一步支持科技创新，鼓励市场主体投入研发，从2021年起，企业可以在每年10月申报期申报享受前三季度研发费用加计扣除政策优惠，国家税务总局更在2022年印发《关于企业预缴申报享受研发费用加计扣除优惠政策有关事项的公告》，将此项政策长期化、制度化。

政策出台后，当地税务人员通过后台大数据分析，确定雅思电子符合相关条件，便安排专人对符合条件的企业进行辅导，指引企业在电子税务局进行申报，及时享受最新的税收优惠政策。截至2022年前三季度，雅思电子享受研发费用加计扣除优惠政策，相当于减免税款约180万元。此外，雅思电子还享受高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策，2022年前三季度共减免企业所得税329万元；通过“无纸化”高效申报出口退税，今年截至11月底累计获得退税款约890万元。这些政策红利策有力缓解了企业的现金流压力，为企业的产品研发、技术攻关提供有力的保障。

“税惠政策助力市场主体轻装上阵，抢抓发展机遇。”中山大学法学院教授、税收与财税法研究中心主任杨小强在接受人民网记者采访时表示，一方面，现金流对于外贸企业而言非常重要，在减税降费政策扩围的背景下，企业能享受更多的退税、免抵税政策优惠，便捷快速的退税服务也降低了企业的融资成本，帮助企业进一步盘活资金链，在海外市场占得先机；另一方面，研发费用加计扣除政策为劳动密集型出口企业提供了加大研发投入、运用新材料新工艺等方面的助力，帮助传统产业转型升级， 为提升企业竞争力打下”强心针“，“走出去”的步伐更快更稳。

(责编：孙红丽、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经