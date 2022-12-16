人民网北京12月16日电 （记者申佳平）日前，国家发展改革委新闻发言人就当前经济社会发展有关情况回答记者提问时表示，2023年将进一步发挥高技术产业在引领支撑经济高质量发展方面的重要作用。其中要强化重要产业链供应链安全稳定风险监测预警和苗头性问题分析研判，及时处置潜在风险。

据介绍，今年以来，在党中央、国务院一系列稳增长政策支持下，高技术产业克服困难挑战、实现较快发展，对稳增长、调结构发挥了更加积极的带动作用。1-11月份，高技术制造业增加值同比增长8.0%，比规上工业增速高4.2个百分点；高技术产业投资增长19.9%，比全部投资增速高14.6个百分点；人工智能、大数据、云计算、物联网、光伏、新能源汽车等行业表现亮眼。

国家发展改革委新闻发言人表示，2023年将会同有关方面加快实施创新驱动发展战略，在“攻难关、稳增长、促转型、强基础”上下功夫，进一步发挥高技术产业在引领支撑经济高质量发展方面的重要作用。

一是攻难关。在实践中不断丰富完善新型举国体制，鼓励和引导各类市场主体攻克产业关键核心技术、规模化应用创新成果，在关系安全发展的领域加快补齐短板。强化重要产业链供应链安全稳定风险监测预警和苗头性问题分析研判，及时处置潜在风险，打通痛点堵点卡点，保持产业链供应链稳定。

二是稳增长。大力培育和发展壮大新技术新业态新模式新产业，推动战略性新兴产业融合集群发展，着力培育壮大一批新的经济增长点。坚持把新型基础设施建设作为扩大有效投资的重要方向，综合运用中央预算内投资、地方政府专项债、政策性开发性金融工具等支持手段，引导社会资本投资新型基础设施建设。

三是促转型。加快发展数字经济，加快实施“东数西算”等重大工程，开展数字化转型试点，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。加快探索构建数据要素基础性制度，出台若干配套政策，促进数据高效流通使用、赋能实体经济。推动平台经济规范健康持续发展。

四是强基础。推动创新链产业链资金链人才链深度融合，引导各类创新要素进一步向企业集聚，强化企业科技创新主体地位。探索多元化投入机制，大力推进工程研究中心、产业创新中心、企业创新中心等创新平台建设，培养吸引凝聚更多高层次创新人才，产出更多原创性引领性重大成果。加快国际科技创新中心和区域创新高地建设，推动形成支持全面创新的基础性制度。

(责编：申佳平、吕骞)

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