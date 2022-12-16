《科学》杂志公布2022年度十大突破
科技日报北京12月16日电 （记者张梦然）经过无数挫折、20年的发展、100亿美元的巨额花费以及150万公里的危险太空之旅，新的詹姆斯·韦布空间望远镜（JWST）终于打开了它的金色红外眼，以令人惊叹的、前所未有的细节瞥见了宇宙以及它深不可测的过去。为了纪念这一壮举，美国《科学》杂志将JWST的飞行遴选为2022年科学突破之首。
空间望远镜不受地球大气层的阻碍，提供了地球周围宇宙的未受干扰的视图。然而，与其前身哈勃空间望远镜不同，JWST可捕获红外光，包括从第一批恒星和星系发出的光。在2022年6月下旬上天后的几天内，研究人员开始发现数千个比以前记录的任何星系都更遥远、更古老的新星系，其中一些可能比哈勃望远镜发现的最古老的星系早1.5亿多年。更重要的是，JWST能够从天体（从诞生的恒星到系外行星）收集足够的光线，以揭示它们是由什么组成的，以及它们如何在太空中移动。这些数据已开始非常详细地揭示距离地球数百光年的行星的大气成分，为研究它们支持生命的能力提供了可能性。
年度突破榜单还包括：发现一种比许多细菌细胞大近5000倍的巨大微生物；多年生水稻品种的开发；对黑死病如何改变欧洲人基因的新见解；由格陵兰永久冻土中保存的200万年前的环境DNA重建的古老生态系统；呼吸道合胞病毒疫苗的进展；美国国家航空航天局成功实施DART卫星任务；通过具有里程碑意义的气候法案；创意人工智能的快速发展以及识别可能导致多发性硬化症的病毒。
2022年十大突破由《科学》新闻和编辑人员选出。由《科学》杂志主编霍尔顿·索普召集的大约十人组成的委员会还将选出最多3名获奖者，并颁发首届包米克（Bhaumik）年度突破奖，以表彰他们在相关研究领域的独特作用。个人获奖者名单将在明年3月底前公布。
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