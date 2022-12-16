“毅力号”探测器探听到火星尘暴声音
科技日报讯 （实习记者张佳欣）据13日发表在《自然·通讯》杂志上的研究，美国国家航空航天局（NASA）的“毅力号”探测器携带的SuperCam麦克风首次捕捉到了火星尘暴的声音，或可帮助科学家更好地了解尘埃如何影响未来的火星探索任务。
尘暴或尘埃旋风在火星上很常见，它们是这颗红色星球天气模式的一部分。该研究主要作者、法国图卢兹大学高等航空航天研究所研究员内奥米·默多克博士表示，在麦克风捕捉到的一段11秒的片段中，尘暴的前壁和后壁经过火星车时，有两段低频风。在旋风的壁之间是一段平静的时期，当时火星车正处于漩涡的中心。期间可听到爆裂声和嘶嘶声，经确定这是尘埃颗粒击中火星车带来的声音。
默多克说，研究人员能够在尘暴撞击火星车时对它们进行计数，从而在这颗红色星球上进行了一种全新的测量。这是第一次有仪器能够量化火星上扬起的尘埃。
尘暴在2021年9月27日掠过“毅力号”时，引起了大气压力的轻微下降和温度的上升。研究人员确定，尘暴高达118米以上，直径达25米——大约是火星车本身的10倍。尘暴以每小时约20公里的速度伏地而行。虽然这听起来像是一场巨大的旋风，但这是火星尘暴的平均水平。
尘暴是火星大气湍流的指示器，它们在火星尘埃循环中扮演着重要角色。更多地了解尘埃是如何在这颗红色星球上升起和移动的，可帮助科学家更好地理解尘暴的形成和演化。尘埃也是规划火星探索任务的重要因素，它可腐蚀航天器的隔热罩、损坏科学仪器、使降落伞和太阳能电池板失效，另一方面也可帮助火星车清洁灰尘，延长其寿命。
研究人员表示，SuperCam麦克风最初是作为火星车上的仪器来探测岩石以确定其性质的，但它的声学数据也揭示了这颗红色星球上的大气科学。所有这些测量和分析都突显了声学数据在行星探测中的价值。因此，他们正在开发下一代声学传感器，以便未来发送到其他有大气层的行星上。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 观察：税收红利助力市场主体轻装上阵 抢抓发展机遇
- 11月，由广东省商务厅组织的来自广东69家美容行业企业160位外贸代表从广州白云国际机场出发，乘坐中国南方航空公司的包机（CZ5251），奔赴新加坡参加第25届亚太区美容展（特别展）。 不仅在广东，近期，四川、江苏、浙江等地也相继组织外贸企业前往世界各地寻求合作机遇。…
- 事关快递！官方明确：集中解决邮件快件积压问题 重点保障药品等配送服务
- 人民网北京12月15日电 （记者王连香）据交通运输部消息，近日，为科学精准保障邮政快递稳定运行，保障民生物资高效运输，更好维护人民群众正常生产生活秩序，国务院物流保通保畅工作领导小组办公室印发《关于进一步畅通邮政快递服务保障民生物资运输的通知》，具体通知如下： 一是统筹做好邮政快递保通保畅工作，各地物流保通保畅工作机制要进一步提高政治站位，充分认识保障邮政快递正常运转，对于维护人民群众正常生产生活秩序、服务疫情防控大局的重要性，认真落实优化疫情防控十条措施和交通物流保通保畅工作部署，全力打通邮政快递堵点卡点，坚决防止层层加码、过度管控，最大程度保护人民群众生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对群众生产生活秩序和经济社会发展的影响。要加强对当地邮政管理部门与相关部门的指导，统筹动员各方资源，细化入微各项举措，科学精准做好邮政快递保通保畅工作，保障邮件快件揽收投递顺畅，切实畅通邮政快递末端“微循环”。…
相关新闻
- 评论
- 关注