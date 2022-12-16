张盖伦

原标题：多方携手，防止未成年人沉迷网游

从家庭角度来说，最主要的还是要建立和谐平等的代际关系，尊重孩子的成长规律和特点，让孩子有一个温暖的港湾。家长的网络知识恐怕很难超过他们的孩子，但家长的教育理念和方法非常重要。我们强调家长学校、家长课堂，其实就是强调要提升家长的教育素养。

孙宏艳 中国青少年研究中心少年儿童研究所所长兼青少年法律研究所所长

近日，中国音数协游戏工委、中国游戏产业研究院联合伽马数据共同发布《2022中国游戏产业未成年人保护进展报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，在2021年游戏防沉迷新规（以下简称新规）落实后的一年中，未成年人游戏总时长、消费流水等数据都有极大幅度减少。

2021年8月30日由国务院出台的《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》被称作“史上最严”青少年保护政策。其将未成年人游戏时间限制在周五、周六、周日的晚上8点到9点，每周3小时。《报告》指出，每周游戏时间在3小时以内的未成年人（包含已不玩游戏的未成年人）占比增长至75%以上，未成年人游戏沉迷问题已得到基本解决。

时间得到严控，未成年人和游戏之间的问题就迎刃而解了吗？中国青少年研究中心少年儿童研究所所长兼青少年法律研究所所长孙宏艳指出，未成年人防沉迷工作的根本最终在于家庭，建立和谐平等的代际关系，让孩子有一个温暖的港湾，才是保护未成年人的核心。

租号黑灰产成为未成年人游戏新问题

据海外研究机构Niko Partners的报告，中国的未成年游戏玩家在新规之后，直接下降了3900万。腾讯发布的2022年第三季度财报显示，2022年7月腾讯未成年人游戏时长同比下降了92%。

统计数据下降，是否意味着玩游戏的未成年人真正减少？

据调研，利用父母身份信息解除防沉迷，成为未成年人绕过监管的主要措施；违规登入游戏的未成年玩家中98%使用了成年人的账号，42.8%的未成年人直接向家长索要过身份证。

如果父母不给身份证，未成年人仍有方式通过非常规手段登入游戏——租用账号。

腾讯守护者计划安全团队专家冯骋告诉科技日报记者，据其团队分析，未成年人主要通过游戏租号平台、电商平台和一些黑灰产团伙租号。冯骋发现，在黑灰产市场里，帮助一个账号进行人脸识别的价格已经接近200元钱，其中的一部分需求，可能就来自未成年人。更有甚者，一些组织或个人宣称能够帮未成年人账号解除系统限制，但往往其并没有这种技术能力，他们经常以此为由骗取未成年人的账号密码甚至是支付密码，形成诈骗。

“治理向未成年人租用账号这一产业，需要行业的综合治理。要从监管立法、行业自律的角度，加强对账号的实名认证。”冯骋建议。

中国政法大学副教授、未成年人事务治理与法律研究基地副主任苑宁宁认为，政府部门要出台更加细致的规范，引导网络空间当中家庭、学校、社会以及网络产品服务提供者找到自己的定位和职责。“现在我们的顶层设计层面的制度供给还不足。很多互联网平台发现了未成年人保护当中的问题，也想从履行社会责任的角度、从平台治理的角度做一些事情。但是他们会发现，很多法律制度在规范层面不够细，他们的行为缺乏上位法的细致指导。”苑宁宁表示。

让未成年人在生活中获得成就感和满足感

游戏满足了玩家的情感需求和社交需求，也为玩家提供了认同和归属感。复旦大学新闻学院副教授徐迪观察过身边很多孩子玩游戏的过程。“我发现他们在游戏里获得了特别多的满足感，这些满足感可能是他们在现实世界难以获得的。”

新规施行后，未成年人的游戏时间已经大幅压缩。但站在未成年人的角度想一想，离开游戏后，他们要往何处去？“要考虑如何让未成年人在现实生活当中获得和游戏中同样的成就感和满足感。”徐迪说，她有时也会带着女儿一起玩游戏，一些游戏既不会让人上瘾，又能让人感受到设计的精妙，合适的游戏能让孩子感受美好的情感。

徐迪认可这样一种说法——不是不能玩游戏，而是要玩更加优质的游戏。她引用了美国游戏设计师简·麦格尼格尔说过的一段话：“我们真正需要的，是游戏能够超越让人短暂幸福的心流和自豪，提供一种更为持久的情感奖励；我们真正需要的，是哪怕不玩的时候仍能让我们幸福的游戏。只有这样，才能在游戏和现实生活中实现恰当的平衡。”

孙宏艳也表示，成年人如果回想自己小时候，也会想起自己踢球踢得很晚不回家和躲在被窝里熬夜看小说的经历。只是在不同的时代，吸引孩子的东西换了不同的形式和载体。“怎么样能让未成年人把自己管好呢？我们需要发现能增强未成年人内驱力的东西，以增强他们的自我管理能力。”孙宏艳感慨，大人也是从小时候磕磕绊绊地长大的，也曾做出过很多家长不满意的行为，但大家也都一路成长，成为现在可靠的大人。“所以，要对未成年人有信心，多发挥他们的内驱力。”

家长和学校要扮演重要角色

腾讯的成长守护平台团队接触过很多家长。在调研5000个申请游戏退费的家长后他们了解到，大部分玩游戏的孩子课余爱好比较少，也不太喜欢社交，还有近两成的孩子有在学校受欺负的经历。

孙宏艳也做过多年的调研。她表示，解决未成年人上网安全、网络防沉迷等各种各样的问题，光有企业出台措施是不够的，必须综合施策。家长和学校，也要扮演重要角色。

而如何综合施策，还有很长的路要走。“《家庭教育促进法》谈到，家庭有责任预防未成年人网络沉迷，但它更多是一种号召性的说法，怎么把它落到实处，未来还需要更多的细则。”孙宏艳说。

苑宁宁介绍，《家庭教育促进法》明确，要建立线上线下覆盖城乡的家庭教育公共服务体系。“法律不仅要规定父母责任，还要告诉父母可以从哪里获得哪些支持，以便更好地帮助他们履行监护职责。”所以，不能让监护职责和家庭教育职责停留在纸面上，而是要靠政府建立家庭教育公共服务体系，但这一体系的建立需要一个漫长的过程。

近年来，很多人呼吁家长提升自身的网络素养，以更好地引导孩子正确上网。苑宁宁表示，这其实是一种悖论。数字原住民的网络素养肯定超过上一代。所以在很多情况下，父母能做的，是在孩子的成长初期营造一个良好的亲子环境，培养青少年良好的行为习惯和品德，让他们成为心理健全的人。“引导孩子正确上网这部分工作，可能更适合由学校来完成。”

孙宏艳也认为，从家庭角度来说，最主要的还是要建立和谐平等的代际关系，尊重孩子的成长规律和特点，让孩子有一个温暖的港湾。“家长的网络知识恐怕很难超过他们的孩子，但家长的教育理念和方法非常重要。我们强调家长学校、家长课堂，其实就是强调要提升家长的教育素养。”

(责编：罗知之、陈键)

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