人民网北京12月16日电 （记者申佳平）“随着疫情防控优化措施的持续落实，稳经济各项政策效应逐步释放，我国经济增速有望持续回升。”日前，国家发展改革委新闻发言人就当前经济社会发展有关情况回答记者提问时表示，总的来看，我国经济经受住了超预期冲击因素的影响，展现出较强韧性和潜力，发展质量稳步提升，就业物价基本平稳，经济回稳向好的趋势没有改变。

据介绍，从目前掌握的情况看，国内疫情反弹对11月份经济稳定恢复造成一定影响，消费、服务业发展受到制约，外贸进出口出现回落，制造业企业预期有所走弱。面对新情况新挑战，各地区各部门深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，适应疫情防控新形势和新冠病毒变异新特点，落实优化疫情防控二十条和新十条等措施，不断提升防控的科学性、精准性，有利于畅通经济循环、促进市场需求恢复；同时，加力实施稳经济一揽子政策和接续措施，扎实推进政策性开发性金融工具、设备更新改造专项再贷款和财政贴息、扩大制造业中长期贷款投放等落实落地。

国家发展改革委新闻发言人表示，“同时，我们也注意到，当前我国经济发展面临的外部环境更趋复杂严峻，世界经济增长动能减弱，促进经济持续恢复还需要付出艰苦努力。”

对此，国家发展改革委将全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作；将持续推进稳经济一揽子政策和接续措施落地见效，发挥推进有效投资重要项目协调机制作用，进一步加快政策性开发性金融工具资金投放使用和基础设施项目建设，积极扩大有效投资，促进重点领域消费加快恢复发展，加大对中小微企业和个体工商户的支持力度，加快建设现代化产业体系，强化粮食、能源资源和产业链供应链安全保障，扎实做好重要民生商品保供稳价；将加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展的政策合力，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。

(责编：申佳平、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经