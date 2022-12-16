人民网北京12月16日电 （记者申佳平）元旦、春节是我国重要节日，也是居民消费旺季，做好重要民生商品保供稳价工作尤为重要。日前，国家发展改革委新闻发言人就当前经济社会发展有关情况回答记者提问时表示，从目前对各地工作的调度情况看，各大中城市普遍制定了保供稳价应急预案，成品粮油、猪肉、北方冬春蔬菜等储备较为充足，保供稳价工作基础扎实。近期重要民生商品供给充裕，小包装粮油价格继续保持基本稳定，蔬菜、猪肉、鸡蛋价格出现不同程度回落。

同时，为保障“两节”期间重要民生商品量足价稳，国家发展改革委已提前作了一系列安排部署。

一是加强监测预警。密切监测“两节”期间重要民生商品市场运行和价格变化，加强重点地区、重点品种市场监测，一旦发现苗头性问题，及时预警并研究提出解决措施。

二是压实“菜篮子”市长负责制。充分发挥地方在保供稳价中的主体作用，指导地方加强产销衔接、充实粮油等储备、做好应急预案，及时妥善协调解决“两节”期间重要民生商品市场运行中的问题。

三是精心谋划开展储备调节。适时投放政府猪肉储备，在“两节”等重要时段加大投放力度。指导地方做好小包装粮油储备、北方冬春蔬菜储备，必要时投放市场。

四是加大市场监管力度。有关部门和各地加强市场价格巡查检查，一旦发现捏造散布涨价信息、哄抬价格、囤积居奇、相互串通操纵市场价格等违法行为，及时严肃查处，维护市场正常秩序。

五是切实兜住兜牢民生底线。督促指导各地认真落实阶段性调整价格补贴联动机制要求，扩大保障范围、降低启动条件，加大对困难群众补贴力度，鼓励有条件的地方适当提高发放标准、发放节假日一次性补贴。需要特别说明的是，为保障相关工作部署落实到位，已成立工作专班，安排专人进行对接指导。

下一步，国家发展改革委将按照既定部署切实做好“两节”期间重要民生商品保供稳价工作，更好保障困难群众基本生活。

(责编：申佳平、吕骞)

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