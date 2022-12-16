人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>经济·科技

国际能源价格攀升，如何保障群众温暖过冬？国家发改委回应

2022年12月16日11:29 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月16日电 （记者申佳平）随着北方地区陆续进入冬季供暖季，能源需求大幅攀升。受多种因素影响，国际能源供应形势更加严峻复杂，能源价格不断攀升，迎峰度冬能源保供稳价面临一定风险挑战。如何有效保障人民群众温暖过冬？日前，国家发展改革委新闻发言人回答记者提问时对此作出回应。

国家发展改革委新闻发言人表示，面对困难挑战，已会同各有关方面认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，充分发挥煤电油气运保障工作部际协调机制作用，全力加强统筹协调，提前做好各项工作，推动能源保供稳价工作取得明显成效。一是煤炭生产较快增长。1-11月份，全国原煤产量同比增长9.7%，供暖季以来煤炭日均产量保持高位，为能源保供打下了坚实基础。二是电力供给能力持续提升。截至10月底，全国发电总装机达到25亿千瓦，同比增长8.3%；其中，水电、风电、光伏等可再生能源发电装机合计达到11.2亿千瓦。前三季度，可再生能源新增装机占全国新增发电装机的78.8%。三是油气生产稳定增长。1-11月份，全国原油产量1.88亿吨，同比增长3.0%；天然气产量1974亿立方米，增长6.4%。

“总的看，经过各方共同努力，全国能源供需总体平稳有序，人民群众温暖过冬能够得到有效保障。”国家发展改革委新闻发言人指出，目前，全国统调电厂存煤超过1.76亿吨，同比明显增加，电力、天然气供应也较为充足。近日，北方港动力煤贸易商现货报价比前期明显下降，12月14日上海石油天然气交易中心LNG交易价约5.6元/立方米，同期国际东北亚地区现货价格折合人民币10.1元/立方米，国内现货交易价格远低于国际水平。下一步，国家发展改革委将会同有关方面持续深化能源产供储销体系建设，做实做细保暖保供各项工作。

一是确保能源安全保供。进一步挖掘在产煤矿扩能增产潜力，指导产煤省区和煤炭生产企业在确保安全的前提下保持稳定生产，确保煤炭供应平稳。强化火电非计划停运和出力受阻管理，优化水电调度保持顶峰能力，保障高峰电力供应。组织主要油气企业安全满负荷生产，加大煤制气、煤层气等非常规气的生产供应力度。推动能源进口多元稳定，保障能源供应。

二是确保群众温暖过冬。健全煤炭、天然气、电力多能互补的综合应急调度机制，强化调度安排，着力提高能源顶峰能力。提前组织制定预案，做好应对后续寒潮天气的准备，牢牢守住民生用能底线。做好重点地区、重点时段保暖保供工作，密切监测东北地区供暖企业库存，强化铁路运输保障；统筹用好储气，严格合同履约，做好北京、河北等重点地区民生用气保供；确保元旦春节等重点时段能源供应。

三是确保经济社会发展用能需求。组织做好电煤、电力中长期合同签约履约工作，指导督促供需企业抓紧衔接资源、签订合同，切实保障今冬明春煤炭电力供应平稳和价格稳定。保持核电满发稳发，推动风电、光伏发电多发多用，用好跨省跨区输电通道，做到余缺互济、峰谷互补。多措并举，切实保障经济社会发展合理用能需求。

(责编：申佳平、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国际能源价格攀升，如何保障群众温暖过冬？国家发改委回应
　　人民网北京12月16日电 （记者申佳平）随着北方地区陆续进入冬季供暖季，能源需求大幅攀升。受多种因素影响，国际能源供应形势更加严峻复杂，能源价格不断攀升，迎峰度冬能源保供稳价面临一定风险挑战。…
如何保障“两节”重要民生商品量足价稳？国家发改委回应
　　人民网北京12月16日电 （记者申佳平）元旦、春节是我国重要节日，也是居民消费旺季，做好重要民生商品保供稳价工作尤为重要。日前，国家发展改革委新闻发言人就当前经济社会发展有关情况回答记者提问时表示，从目前对各地工作的调度情况看，各大中城市普遍制定了保供稳价应急预案，成品粮油、猪肉、北方冬春蔬菜等储备较为充足，保供稳价工作基础扎实。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部