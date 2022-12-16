人民网北京12月16日电 （记者申佳平）随着北方地区陆续进入冬季供暖季，能源需求大幅攀升。受多种因素影响，国际能源供应形势更加严峻复杂，能源价格不断攀升，迎峰度冬能源保供稳价面临一定风险挑战。如何有效保障人民群众温暖过冬？日前，国家发展改革委新闻发言人回答记者提问时对此作出回应。

国家发展改革委新闻发言人表示，面对困难挑战，已会同各有关方面认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，充分发挥煤电油气运保障工作部际协调机制作用，全力加强统筹协调，提前做好各项工作，推动能源保供稳价工作取得明显成效。一是煤炭生产较快增长。1-11月份，全国原煤产量同比增长9.7%，供暖季以来煤炭日均产量保持高位，为能源保供打下了坚实基础。二是电力供给能力持续提升。截至10月底，全国发电总装机达到25亿千瓦，同比增长8.3%；其中，水电、风电、光伏等可再生能源发电装机合计达到11.2亿千瓦。前三季度，可再生能源新增装机占全国新增发电装机的78.8%。三是油气生产稳定增长。1-11月份，全国原油产量1.88亿吨，同比增长3.0%；天然气产量1974亿立方米，增长6.4%。

“总的看，经过各方共同努力，全国能源供需总体平稳有序，人民群众温暖过冬能够得到有效保障。”国家发展改革委新闻发言人指出，目前，全国统调电厂存煤超过1.76亿吨，同比明显增加，电力、天然气供应也较为充足。近日，北方港动力煤贸易商现货报价比前期明显下降，12月14日上海石油天然气交易中心LNG交易价约5.6元/立方米，同期国际东北亚地区现货价格折合人民币10.1元/立方米，国内现货交易价格远低于国际水平。下一步，国家发展改革委将会同有关方面持续深化能源产供储销体系建设，做实做细保暖保供各项工作。

一是确保能源安全保供。进一步挖掘在产煤矿扩能增产潜力，指导产煤省区和煤炭生产企业在确保安全的前提下保持稳定生产，确保煤炭供应平稳。强化火电非计划停运和出力受阻管理，优化水电调度保持顶峰能力，保障高峰电力供应。组织主要油气企业安全满负荷生产，加大煤制气、煤层气等非常规气的生产供应力度。推动能源进口多元稳定，保障能源供应。

二是确保群众温暖过冬。健全煤炭、天然气、电力多能互补的综合应急调度机制，强化调度安排，着力提高能源顶峰能力。提前组织制定预案，做好应对后续寒潮天气的准备，牢牢守住民生用能底线。做好重点地区、重点时段保暖保供工作，密切监测东北地区供暖企业库存，强化铁路运输保障；统筹用好储气，严格合同履约，做好北京、河北等重点地区民生用气保供；确保元旦春节等重点时段能源供应。

三是确保经济社会发展用能需求。组织做好电煤、电力中长期合同签约履约工作，指导督促供需企业抓紧衔接资源、签订合同，切实保障今冬明春煤炭电力供应平稳和价格稳定。保持核电满发稳发，推动风电、光伏发电多发多用，用好跨省跨区输电通道，做到余缺互济、峰谷互补。多措并举，切实保障经济社会发展合理用能需求。

(责编：申佳平、吕骞)

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