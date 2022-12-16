人民网北京12月16日电 （记者申佳平）日前，国家发展改革委新闻发言人就当前经济社会发展有关情况回答记者提问时表示，将着力开展三方面工作，更好稳定和促进居民增收。

数据显示，今年以来，我国城乡居民收入实现平稳增长，前三季度，全国居民人均可支配收入27650元，比上年同期名义增长5.3%，扣除价格因素，实际增长3.2%，居民收入增速与经济增速基本保持同步。

国家发展改革委新闻发言人指出，下一步，为落实《“十四五”扩大内需战略实施方案》部署，更好稳定和促进居民增收，将会同有关单位着力开展三方面工作。

一是扎实推进共同富裕顶层设计。制定促进共同富裕行动纲要，不断推进支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区后续贯彻落实工作，深入开展共同富裕有关重大问题研究。把促进全体人民共同富裕摆在更加重要的位置，向着这个目标更加积极有为地进行努力。

二是扩大中等收入群体规模。在普遍提高低收入群体收入水平的基础上，激发高校毕业生、技术工人、中小企业主和个体工商户、进城农民工及国有企事业单位基层职工等重点群体活力，推动更多低收入人群迈入中等收入行列。

三是强化收入分配领域政策统筹协调。充分发挥深化收入分配制度改革部际联席会议作用，紧密跟踪提高低收入群体收入、履行好政府再分配调节职能、发挥第三次分配作用、规范收入分配秩序、根治农民工欠薪等热点难点问题，积极推进收入分配领域的相关工作开展。

(责编：申佳平、吕骞)

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