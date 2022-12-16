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中国联通将召开2022年合作伙伴大会

2022年12月16日13:12 | 来源：新华网
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原标题：数联千行 智通万家 2022中国联通合作伙伴大会蓄势待发

2022年是我国进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，也是中国联通明确“十四五”发展新定位、践行新战略的一年。为继续凝聚合作伙伴合力，共赴中国式现代化新征程，12月20日-21日，中国联通将召开2022年合作伙伴大会，以“数联千行，智通万家”为主题，与合作伙伴共舞数字经济新蓝海。

2021年的合作伙伴大会上，中国联通吹响了面向数字经济的号角，全面开辟新发展空间、融入新发展格局。一年来，中国联通作为数字基础设施运营服务国家队、网络强国数字中国智慧社会建设主力军、数字技术融合创新排头兵，在“强基固本、守正创新、融合开放” 的战略指引下，大力发展“大联接、大计算、大数据、大应用、大安全”五大主责主业，始终坚定地与生态合作伙伴携手前行。

数联千行，智通万家。2022中国联通合作伙伴大会将以一场主峰会为引领，围绕公众、政企、云网、科技创新、数字化等板块设置11个专题论坛，汇集合作伙伴、行业精英、专家学者进行深入研讨并对外发声，多项发布将先后亮相。从千行百业，到千家万户，中国联通将与合作伙伴一起，以网络连接万千美好、以智慧赋能万事万物、以创新激发无限可能，携手在数字经济主航道上拼搏出更广阔的天地。

本届合作伙伴大会，中国联通将继续以数字技术拉近彼此距离，主峰会论坛及各分论坛将全面开启直播。届时，大会官网，中国联通官方微博、视频号、抖音、快手等官方自媒体平台，中国联通APP，沃视频APP，以及央视频等合作平台将同步直播，更多信息请关注大会官网。

(责编：曹淼、李源)
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