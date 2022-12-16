原标题：发挥消费惠民能效，浦发信用卡集成“66生活”赋能美好生活

一张信用卡，能玩转哪些消费新体验？可能是忽然来了一场消费立减的“红包雨”，可能是收到了一份满怀诚意的刷卡金，也可能是一份打包好的“购物大礼包”……在不同的生活和消费场景，金融正在为美好生活创造价值。

信用卡是广大人民群众使用最广泛、最能触达民众生活的金融产品之一。近年来，随着消费场景升级、居民消费升级，满足人民群众对美好生活的向往，成为各大金融机构的思考点和着力点。浦发银行信用卡发挥服务民生、普惠消费的天然优势，持续为用户提供优质、有温度的金融体验，在服务中加速升级焕新，树立起“66生活”的品牌新形象：它更加敏捷，与消费热点“无缝衔接”；它更加贴心，伴随消费的每一个“节气”；它也更有温度，为扩大内需战略和新发展格局贡献更多的浦发力量。

热度与力度并存，以敏捷性为“消费现在时”加油

2022年卡塔尔世界杯已经火热开赛，这一次，时间从盛夏移到初冬。与“世界杯经济”相关的啤酒、火锅、周边衍生产品等消费逐渐旺起来，消费金融服务也“如影随形”。

洞察到球迷用户的消费需求，浦发信用卡迅速跟进，联动内外资源，提前策划并及时推出了“goal goal 66”主题系列活动。以球为名的“goal goal 66”体验更加有趣，创新花式消费回馈。比如，从11月23日至12月19日，一场场“Visa浦发‘世界杯’66红包雨”将随时降临，如果Visa浦发双标信用卡持卡人在抖音APP-2022卡塔尔世界杯直播间观看世界杯足球比赛，那么在比赛中场或产生进球后，抖音APP就会随机在直播间内撒“红包雨”，其中就包括100万份“Visa浦发信用卡6.6元消费立减红包”，可在抖音APP中直接使用。除了“红包雨”，浦发信用卡有针对性地推出了“Visa浦发抖音66首绑活动”，Visa浦发双标信用卡持卡人通过抖音APP的领券中心还可领取6.6元支付券，首次绑定抖音支付即可使用，让球迷用户在观赛及直播下单的时候能够多省一笔。

为“消费现在时”加油，不仅有火热的世界杯，还有线上线下的岁末营销。立足当下，浦发信用卡聚焦大众年末购物及品质生活需求，策划了多场营销活动。有些消费者习惯在年末添置大件商品；有些消费者喜欢海淘，在“别样海外购”支付宝选浦发信用卡付款就可享满2000元立减266元的优惠，相当于打了86折；有些消费者喜爱线上购物，浦发信用卡则推出了支付宝、财付通、京东、美团、拼多多、抖音这6大快捷支付渠道交易享6倍积分活动，还可参加近期火热的“超6红包”组合活动，消费满额即领多重惊喜；除此之外，随着年末出行热度增加，消费者驾车出行还可享受66折停车优惠。

无论是“goal goal 66”还是年末回馈活动，都体现出了浦发信用卡的敏捷力——通过提前营销策划，与热点节点无缝链接；通过多渠道营销，与多元群体都能形成互动；通过大力度的金融支持，进一步金融惠民，为“消费现在时”加油。

广度与长度兼顾，多维度释放金融惠民效能

仔细观察浦发信用卡近期的业务动作，“goal goal 66”的主题活动正是浦发“66生活”品牌的有机组成部分之一。

事实上，从长度来看，浦发信用卡着力打造的这一品牌贯穿整个2022年，在每一个重要节点和标杆活动中，都以金融普惠的方式深度参与其中。从自有策划“浦大喜奔66消费节”，到三度“加盟”上海市的消费节庆活动五五购物节、六六夜生活节，再到全国范围内的“11.11”电商购物节，背后都有浦发信用卡“66生活”的温暖陪伴。

从广度看，“66生活”覆盖了多圈层的消费触点，既有针对全体持卡人的营销策划，也有针对年轻群体的专属策划，既有线下策划，也有更贴近潮流的抖音等线上策划，以此构成多元而统一的活动框架。新能源汽车分期、本地商圈满减、夜生活节商户权益、观影折扣、绿色出行……正如“66生活”的名字一般，金融服务已渗透至生活的方方面面。浦发信用卡以全场景、多维度的“一站式”消费优惠“润物细无声”地普惠持卡人，同时也塑造了其立体饱满的品牌形象。

对浦发信用卡而言，“66生活”的涵义，在于“从初春到寒冬”的每一刻陪伴，更在于每一笔支付的用心与贴心。有分析人士认为，通过每个节点的造势活动和持续的输出，浦发信用卡逐步构建了“66生活”消费生态圈，极大提升了 “66生活”品牌的市场影响力，塑造出“66生活”的立体品牌形象，由此打造成为其标志性符号。

深度与温度同在，为美好生活向往持续赋能

作为拉动经济发展的“三架马车”之一，消费之于高质量发展的意义重大。当下，居民的消费需求在发生转变，高品质消费、对美好生活的向往是围绕消费的关键所在，更好的发挥金融活水的带动效应，考验着金融机构的前瞻力和执行力。浦发银行信用卡立足优势，不断打磨 “66生活”消费品牌，发挥提升金融服务民生的能力和水平，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

从过去一年的表现来看，浦发信用卡“66生活”的整体品牌营销能够做足做透，离不开对于消费市场的深度洞察和敏捷策划，通过贴近市场走进消费者，服务持卡人之所需。在五五购物节和六六夜生活节期间，浦发信用卡推出的商圈满减、美食商户代金权益等活动，不仅横跨上海多个商圈、串联多个餐饮及咖啡品牌，而且呈现出“周周有活动，月月有惊喜”的密度，这种深度策划的能力，是长期积累后的厚积薄发。

信用卡与居民消费生活息息相关，特别是在消费群体、消费模式发生巨大的变化后，更需要以发展的眼光拥抱变化。事实上，浦发信用卡所打造的“66生活”品牌，也是传递在浦发信用卡的态度——在普惠利民、促进民生消费的方向走得更深更远。无论是在传统的渠道上深耕细作，还是着力探索支付方式的创新，浦发信用卡希望通过优化金融服务体验，连接金融供给侧和消费需求侧，在便利消费、促进经济高质量发展方面持续贡献力量。

惠民利民，主动作为。展望未来，相信浦发信用卡始终能将人民群众的金融需求放在心上，积极践行金融职责和使命，将金融惠民的理念融入各项举措之中，奋力开拓金融支付与生活消费场景的新路径，拓展更丰富的场景、更创新的模式、更优质的体验，服务实体经济发展，为扩大内需、拉动经济发展保驾护航，为美好生活的向往持续赋能。

(责编：曹淼、李源)

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