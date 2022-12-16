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中国银行发布手机银行8.0版

2022年12月16日16:24 | 来源：中国网财经
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原标题：智享美好 焕新出发 中国银行发布手机银行8.0版

　　12月16日，中国银行举办“智启未来，焕新出发”云端发布会，正式发布手机银行8.0版。中国银行行长刘金、副行长林景臻发表线上致辞。

　　刘金表示，今年是中国银行成立110周年。一个多世纪以来，中国银行不忘初心、赓续传承，始终坚持金融为民。“十四五”期间，中国银行持续聚焦科技金融、绿色金融、普惠金融、财富金融、跨境金融等重点领域，全面深化数字化转型，服务社会进步，增进民生福祉。升级发布手机银行8.0版，就是中国银行践行金融为民的实际行动，让每位客户能够共享数字价值、财富价值和生态价值。

　　林景臻围绕数字化能力体系建设发表主旨演讲，分享了中国银行在以数字化基因重塑零售金融，积极构建新生态、服务新场景、打造新引擎等方面的发展成果。

　　华为终端BG全球生态发展与运营部副总裁张京武、新浪金融投资中心总监王婷婷分别在线分享了对场景生态建设和大资管时代银行APP发展趋势的见解。

　　本次云端发布会以中国银行手机银行“奋进十二年”历程回顾为开篇，设置“便民、富民、惠民、乐民”四大篇章，由中行手机银行IP形象“福仔”串场主持，以生动活泼的形式，展现了集普惠、共享、价值创造于一体的手机银行服务新业态。

　　未来，中国银行将坚守“融通世界，造福社会”的使命担当，以服务民生为己任，加快推动线上化、数字化转型发展，打造便捷、智能、安全的线上零售金融服务体系，持续为广大客户提供卓越金融服务。

(责编：曹淼、李源)
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