原标题：回笼资金聚焦住宅主业发展 远洋集团转让成都远洋太古里50%股权

12月15日，远洋集团、远洋服务发布公告，将分阶段转让成都远洋太古里50%股权及物管公司50%股权，由合作方太古地产接手，其中远洋集团在该项目50%的股权总对价为54.65亿元。交易完成后，远洋集团将不再持有成都远洋太古里的任何股权。值得一提的是，就在今天，远洋集团获工商银行500亿元综合授信支持，双重利好加持。

从2010年获取地块至今，远洋集团与太古地产密切合作，共同将远洋太古里打造成全国知名的商业标杆，在国内激烈的商业地产“搏杀”中走出了一条差异化道路。

成都远洋太古里从2015年开始分阶段运营，2021年出租率96%， 2018年、2019年、2020年，租金收入分别为：9.56亿元、10.56亿元、10.75亿元。

随着远洋太古里成为川西知名商业地标，并进入稳定运营时期，远洋已阶段性完成了自身的使命与任务。是继续持有重资产获取细水长流的“租金收入”，还是选择主动换仓，寻找投资新机会？远洋选择了后者。

分析人士称，将成都远洋太古里股权转让，体现出远洋一贯的操作思路：变重为轻、瘦身提质”。自2021年12月以来，远洋集团通过不动产的轻资产化模式，已回笼资金逾百亿元。通过本次交易，远洋集团将再次获取一笔充足的资金流入，助力公司聚焦住宅主业，夯实产品优势。

截至2022年6月，远洋集团二级开发土地储备近5000万平方米，较2020年末新增1100余万平方米。远洋土储高度聚焦一二线核心城市，抗风险能力强，且能够满足企业3-4年的发展。2022年1-11月，远洋集团销售额895亿元，重回TOP20之列，排名较去年同期提升了8个名次，显示出公司聚焦住宅开发主业已取得积极进展。

(责编：曹淼、李源)

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