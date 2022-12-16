计划新增邮路163条，调整邮路78条
中国邮政全力保障寄递服务畅通
据中国邮政集团有限公司最新消息，随着优化落实疫情防控“新十条”的发布并实施，邮政快递业加快复苏，迎来新一轮业务高峰。进入12月，中国邮政寄递业务量也快速增加，据统计，12月1日至10日，邮政寄递业务量日均达3540万件，环比11月下旬增长20%；12月12日，全网收寄包裹快递类国内邮件4496万件。邮政寄递全网克服受疫情影响人员紧张等困难，确保生产秩序稳定恢复、网络运行平稳畅通。
中国邮政全面贯彻落实党中央、国务院关于做好疫情防控和保通保畅工作的决策部署，严格按照有关要求，在全力做好疫情防控各项工作的基础上，确保“一断三不断”，即坚决阻断病毒传播渠道，公路交通网络不断、应急运输绿色通道不断、必要的群众生产生活物资运输通道不断。主动兜底防疫物资、食品药品、生活必需品等民生物资配送，维护人民群众正常生产生活秩序。
截至12月15日，邮政全网因疫情影响关停的处理中心基本恢复生产作业。集团公司寄递事业部根据业务量变化和各地生产能力变化，快速反应，调整干线计划，缓解部分节点生产压力。同时，加大对各省（区、市）邮政的指导和督导力度，全网统一指挥调度，确保寄递网平稳畅通。
当前，中国邮政结合全网生产实际，全力组织做好“双12”旺季生产工作，在现行邮路基础上，优化调整“双12”邮路运行方案，计划新增邮路163条，调整邮路78条。同时，密切关注各省级处理中心业务量变化和内部处理、运输组织、投递情况，实施集中指挥调度，指导各省（区、市）邮政快速恢复生产能力，保障生产平稳有序。集团公司寄递事业部市场、运营管理、服务质量等部门组成“铁三角”联动工作组，强化生产应急处置能力；针对疫情影响以及客户需求快速响应，通过网络组织、动态调整、服务理赔等方式，有效解决异常突发问题，切实改善客户用邮体验；牢固树立安全生产的底线思维，确保疫情防控形势下的人员安全、车辆安全、邮件安全，在生产作业各个环节按照各项具体工作内容执行相应疫情防控措施，做好邮件安检和消毒；结合当前疫情防控新形势，以对全网生产运行影响最小为目标，制定全网生产应急保障预案，做好生产快速转换准备，确保不积压、不拥堵，充分彰显中国邮政关键时刻听指挥、拉得出，危急关头冲得上、打得赢的行业“国家队”的责任担当。
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