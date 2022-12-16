中汽协发布最新数据显示，2022年我国汽车销量有望达到2700万辆。其中，作为中国汽车自主品牌，一汽红旗实现了4年销量增长63倍。指数增长的背后，不仅需要车企具备成熟的工业制造体系，更对本就庞大且复杂的汽车供应链提出了更高的协作要求。

“日日顺供应链为相关汽车制造企业提供的入厂物流供应链管理服务解决方案，打破了原有的信息孤岛，充分发挥纽带作用，助力实现汽车制造企业与零部件供应企业的协同发展，这将进一步加快汽车行业实现精细化管理从供应链环节向生产全链条延伸拓展的建设步伐，同时也为打造高质量汽车物流服务新体系注入强劲动能。”日日顺供应链相关负责人表示。

一汽集团旗下专业物流企业一汽物流与日日顺供应链达成合作，由日日顺供应链为一汽红旗汽车提供零部件入厂物流服务，进一步赋能一汽红旗实现供应链全链路安全稳定运行，增强其运力整合和订单管理能力。

该负责人介绍，作为供应链管理解决方案及场景物流服务提供商，日日顺供应链为满足以一汽红旗为代表的现代汽车制造企业对于供应链管理的服务需求，以循环取货为切入点，整合多方资源，加速汽车产业供应链全国仓网布局建设，形成集MR循环取货、揽货仓集货发运、干线运输、中转站区域分发、短驳运输等在内的一体化供应链管理服务能力。

聚焦一汽红旗对于零部件入厂物流的痛点，日日顺供应链围绕前端循环取货、干线集货发运、终端入厂配送等环节打造了一体化的供应链管理解决方案，解决运力资源的整合。依托辐射全国的仓网布局，供应链将分散在供应商手中的配送任务进行统一承接，采用“循环取货”模式，根据一汽红旗的生产排期提前规划路线、布局运力资源，不仅实现按时取货交付，还能及时掌握供应商货物交付能力。一旦发现供应商无法按期交付，供应链将及时反馈主机厂并协同制定解决方案，帮助一汽红旗减少生产风险。此外，面对生产节奏调整或者各类突发状况带来的零部件发运区域、数量、品类等的骤然变化，供应链还会提前制定保供保链方案，提供弹性的运力资源保障，确保汽车零部件按需到达主机厂，帮助企业有效避免了停工停产带来的损失，进一步增强其抗风险能力。

“在整合并保障运力资源的基础上，供应链通过搭建数字化的运营管理系统，充分利用大数据对供应链各作业节点进行追踪管理，将现有服务体系下沉至供应链的各个环节，同步为车企提供定制化的订单管理、订单分拨、路线规划设计、运力储备等服务，实现人、车、货合理调度，保证在车企的需求时间内完成取货卸货，为车企生产端有序运行提供保障的同时，也助力其构建系统化的订单管理能力。”该负责人表示。

(责编：曹淼、李源)

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