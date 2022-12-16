原标题：讲好中国故事 华为平板“天生会画”传递国潮新色彩

12月14日，华为官方上线《取色古今，共绘山海》视频，通过华为平板电脑跨应用取色赋活中国色，向世界表达了中国流传千年的浪漫，在视频中，华为与三位画师张浩、叶露盈、莲羊合作，使用华为MatePad Pro取河南博物院千年文物上的中国古色绘制《山海经》神兽，以中国传统颜色展现山海经的奇幻世界。

在全球数字化浪潮背景下，数字科技正不断与文博、艺术等中国传统文化的各个圈层打通融合，为文化产业的创新与变革按下了加速键。而华为也正通过技术创新持续为中国传统文化、艺术等提供相应能力，以求为中国故事再添一抹色彩。

近几年，随着国潮的兴起，让众多品牌企业都看到了与传统文化结合提升品牌定位的路径。华为就是将产品与文化的“深度融合”，让技术成为文化传承与发扬的载体，从而提升品牌的内涵。从“火出圈”的河南卫视春晚到舞蹈诗剧《只此青绿》无一不蕴含着典型的中国色彩，这也是中国文化再次成为大众审美认同的又一次好时机。

借势传统文化，就要将产品、文化与用户的需求做深入融合、创新，在本次华为与三位画师的合作中，强大的跨应用取色能力和强劲的性能助力中国传统文化和现代创新科技相融合，高效便捷地为创造作者打造流畅、舒心的使用体验，释放智慧生态能力。《山海经》展示的远古文化，勾勒出了上古时期的文明与文化状态，为后世提供了许多有用的信息。此次华为MatePad Pro在文物上取色还原《山海经》世界和神兽让色彩跃出冰冷，实现在数字世界的舞动，也更能讲好中国故事。

中国传统文化的复苏与发展已经在广大年轻人群体中掀起了一轮新的国潮热，传统文化IP无疑是那颗冉冉升起的新星。基于此，华为在多方跨界合作中首先选择传统文化属性的内容，跨界合作虽然只是华为对于产品力的横向释放，但其在产品性能和技术创新等领域也恰恰能够与传统文化的推广传播与保护提供强大的技术支持。

基于技术深厚累积与消费者需求洞察，华为平板的产品序列已经实现了从入门到高端的全面矩阵，这也让时下年轻人在选购产品时有了更多选择。同时在国潮兴起的当下，华为仍然致力于不断创新和发展，既能发挥好自身技术优势，又能融入文化力量，提升消费者的使用体验。

华为平板在技术上的创新也正在激发年轻消费者对传统文化的兴趣，提升对传统文化的认同感。每个中国传统节日都蕴含着中华文化的智慧，具有旺盛的生命力。而中国传统艺术具有的“中国色”也让科技拥有了更强的用武之地。传统文化的延续，是拥抱优秀中国文化的方式，而华为的一次次与传统文化的融合也让更多人产生了对华为品牌的信赖。华为平板通过科技手段对中国色进行传承与应用，传递了中国式审美的浪漫与诗意，让中国色与背后的传统文化“永不褪色”。

(责编：李源、董童)

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