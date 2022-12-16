“新技术与高等教育场景日益融合，构建出新型的教育生态，教学组织与管理、学习支持等多方面受此影响发生了深刻变革。”近日，广州视睿电子科技有限公司(希沃)董事长邓毅刚受邀出席2022世界慕课与在线教育大会“高等教育数字化转型与教师数字素养提升”分论坛时指出。

邓毅刚表示，希沃从实践中凝炼经验成果，提出数字化解决方案，从硬件保障、软件服务和师资培训方面，为高等院校数字化转型提供切实可行的路径。希沃高等院校数字化解决方案基于开放数字基座，在实施中持续迭代升级，提供教学教研管理、就业大数据为支撑的课程规划、仿真实验实训方案和数字孪生校园四大模块，释放出了高等教育数字化转型的深刻价值。

在会议交流中，邓毅刚介绍，虚拟仿真技术与高等教育场景的融合形成希沃方案的亮点。以希沃桌面VR交互一体机为核心的虚拟仿真实验实训解决方案，提供可交互的3D虚拟场景，并构建完整教学闭环。数字孪生校园以实时实景沉浸式方式将“教-学-考-评-管-用-安”应用纳入统管平台，助力校园高效管理。

邓毅刚指出，在数字时代的高等教育中，教师的应用能力是数字化变革的关键力量。希沃主要从资源环境建设、信息素养培训和教师评价方式三方面着手，帮助教师提升数字素养。师训环境建设方面，希沃推出微格教室解决方案，为师范类学生或在职教师开展模拟教学、示范观摩、教研活动提供实训环境。希沃学苑和杏坛计划着重教师信息素养培训，帮助更多一线教师共同成长。希沃还在推动课堂评价与教研过程的数字化，为教师专业发展提供全面的数字化支架。

希沃在助力加快建设我国高质量教育体系的同时，也在尝试“走出去”，向外传递中国教育信息化、数字化建设经验。“我们将不懈努力推动教育数字化发展，同时秉持开放包容的心态，拥抱创新与合作，与教育界人士一起迎接新机遇、新挑战，共谋未来教育的新蓝图。”邓毅刚表示。

(责编：曹淼、李源)

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