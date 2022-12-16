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六个字看中国经济2022

2022年12月16日17:45 | 来源：央视新闻客户端
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　　又值岁末。2022年，是党和国家历史上极为重要的一年，也是我们正视困难、坚定信心，坚定不移做好自己事情的一年。

　　一年来，面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民迎难而上，保持了经济社会大局稳定。

　　看似寻常最奇崛，成如容易却艰辛。2022年中国经济攻坚克难、行稳致远，显现出强大韧性和活力，稳中求进的步伐坚实有力。

　　在二十届中共中央政治局常委同中外记者见面时，习近平总书记强调：“现在，中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广，长期向好的基本面不会改变。”

　　着眼全局，展望未来，我们充满信心：中国经济发展前景一定会更加光明！

　　总监制丨钱蔚 王姗姗

　　监制丨张鸥 闫博

　　制片人丨兴来 申珅

　　主编丨宁黎黎

　　编辑丨杨彩云

　　视觉丨李灵睿 王焕琴

　　校对丨闫格

(责编：赵欣悦、胡永秋)
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