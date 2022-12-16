新华社北京12月16日电（记者赵文君）强制捆绑销售药品涉嫌构成哄抬价格违法行为。市场监管总局近日公布首批查处涉疫物资价格违法典型案例，其中包括一起捆绑销售哄抬价格案。

2022年12月8日，天津市市场监管综合行政执法总队对老百姓大药房连锁（天津）有限公司河西店进行执法检查。通过查看连花清瘟胶囊质量验收单、销售流水、销售小票、进货票据及监控视频等，查实该药店在销售连花清瘟胶囊的过程中强制搭售指定商品，涉嫌构成哄抬价格违法行为。目前，案件调查终结，天津市市场监管部门已向当事人送达行政处罚告知书，拟给予当事人警告和罚款50万元的行政处罚。

针对部分药品等涉疫物资价格异常波动情况，市场监管总局近日部署全国市场监管系统集中摸排，进一步加大价格监管执法力度，立案并查处了一批涉嫌哄抬价格等违法行为。

近日，市场监管总局还陆续发布了关于涉疫物资价格和竞争秩序提醒告诫书、规范涉疫物资网络交易秩序工作提示，要求防疫和民生用品生产销售单位严格落实质量安全主体责任，严格落实涉疫物资价格稳定责任。各级市场监管部门将加强执法检查，依法查处各类违法行为。对情节恶劣的典型案件，依法从重处罚并公开曝光。

(责编：胡永秋、赵欣悦)

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