商务部回应美将36家中国实体列入出口管制清单
2022年12月16日20:01 | 来源：新华网
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新华社北京12月16日电 针对近日美国商务部发布公告将36家中国实体列入美出口管制“实体清单”，商务部新闻发言人16日回应称，中方对此坚决反对。针对美方的行为，中方将采取必要措施，坚决维护中国企业和机构的合法正当权益。
这位发言人还表示，中方注意到，美国商务部发布了两个公告，另一份公告将中国25家实体移出“未经验证清单”，中方对此表示欢迎，这表明，双方是可以在相互尊重基础上通过沟通解决具体关切的。
这位发言人说，近年来，美方无视中美两国企业开展正常商业交易和贸易往来的事实，不顾中美两国业界的强烈呼声，泛化国家安全概念，滥用出口管制等措施，动用国家力量扩大打击中国企业和机构，这是典型的市场扭曲和经济霸凌做法。美方频繁将中国企业列入“实体清单”的做法，干扰中美企业间的正常经贸往来合作，违背市场规律，破坏市场规则和国际经贸秩序，影响全球产业链供应链稳定，损害全球和平发展利益。这不利于中国，不利于美国，也不利于整个世界。
这位发言人强调，中方主张，出口管制应当遵守公正、合理、非歧视原则，不应损害其他国家和平利用出口管制物项的正当权益，不应对合理利用科技进步成果促进发展、开展正常国际科技交流与经贸合作、维护全球产业链供应链安全顺畅运转设置障碍。中方希望美方立即停止错误做法，回到维护以世界贸易组织为主的多边贸易体制规则的正确道路上来。
(责编：胡永秋、赵欣悦)
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