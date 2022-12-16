人民网北京12月16日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局15日发布的11月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据表明，11月我国外汇市场运行平稳，境内外汇供求保持基本平衡。

数据显示，2022年11月，在银行结售汇方面，银行结汇1857亿美元，售汇1920亿美元；在银行代客涉外收付款方面，银行代客涉外收入5075亿美元，对外付款5171亿美元。

“11月，银行结售汇逆差环比收窄47%，综合考虑外汇市场其他供求因素，境内外汇供求更趋平衡。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，从主要渠道看，11月货物贸易项下跨境资金净流入343亿美元，环比增长4%；外商来华直接投资资本金净流入环比增长较快，外资投资境内证券市场呈净增持。预计未来货物贸易、外商直接投资等跨境资金仍会稳步流入，将继续发挥稳定外汇市场的基础性作用。

在民生银行首席经济学家温彬看来，11月，我国银行结售汇和代客涉外收付款均为逆差，但逆差规模并不大，我国跨境资金运行更趋合理平稳。同时，经常账户项下跨境资金净流入增加78亿美元，继续发挥稳定资金流入的基础性作用；金融账户项下外商直接投资环比增长较快，外资在境内的证券投资呈净增持态势，总体上，境外投资者对境内资产的投资意愿正在稳步上升。

温彬表示，受国外主要发达经济体货币政策预期边际转弱和国内防疫政策进一步优化调整影响，12月以来人民币对美元汇率升值2.6%，汇率市场预期更趋平稳，推动跨境资金流动更加合理有序。

“随着我国更好统筹疫情防控和经济社会发展，稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效，经济有望持续回稳向上态势，将进一步提振市场预期和信心。”王春英表示，我国国际收支结构稳健、外汇市场内在韧性增强，也将有利于我国外汇市场保持平稳运行。

(责编：王震、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经