人民网北京12月16日电 （记者杜燕飞）记者从中国华能获悉，华能汕头勒门海上风电项目15日开工建设，这是广东省“十四五”重点项目、粤东地区首批海上风电示范工程，也是华能在粤建设的首个海上风电项目，标志着华能粤东千万千瓦级“风光水火储一体化”综合能源基地建设正式启动。

据介绍，华能粤东“风光水火储一体化”能源基地包括海上风电、光伏、清洁火电、储能等，总装机超2000万千瓦，总投资超1800亿元。基地同步建设粤东首个海陆一体化能源基地控制中心，推动绿色能源与化学储能有机结合，优化风、光、水、火、储联合调度，实现源网友好互动、整体效益最优。

中国华能表示，此次开工的华能汕头勒门海上风电项目位于汕头南澳岛南侧海域，装机容量60万千瓦，计划安装54台11兆瓦风电机组，计划2023年9月前全容量并网。该海上风电项目建成后，年发电量达20亿千瓦时，可节约标煤约65万吨，减少二氧化碳排放约180万吨，可发挥汕头新能源富集优势，助力清洁电力大规模消纳。

(责编：王震、吕骞)

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