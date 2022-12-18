本报记者 罗珊珊

12月17日，由中国国际经济交流中心主办的“2022—2023中国经济年会”在北京以线上线下相结合方式召开。本届年会主题为“认真学习贯彻中央经济工作会议精神，推动我国经济运行整体好转”，与会专家学者分别就着力扩大国内需求、高水平对外开放、建设现代化产业体系等议题展开研讨。

韧性强、潜力大、活力足，明年我国经济运行有望总体回升

中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任韩文秀分析，今年经济增长与年初的预期目标存在差距，但其他多项指标都较好完成，一些面向未来的结构性指标有突出表现。脱贫攻坚成果持续巩固，脱贫县人均可支配收入实际增长高于全国平均水平，没有发生系统性返贫、规模性返贫。产业升级取得积极进展，新能源汽车产销量和出口量均为世界第一，特别是新能源汽车出口达到70万辆，增长超过1倍。粮食产量连续8年保持在1.3万亿斤以上。国际收支状况良好，国家外汇储备保持在3万亿美元以上。在全球通胀创40多年新高的情况下，我国物价水平保持平稳，居民消费价格上涨2%左右，粮食安全、能源安全、人民生活都得到有效保障。

拉长时间看，过去3年我国经济平均增速明显高于世界平均水平。同时也要看到，当前我国经济运行仍然面临不少风险和挑战。韩文秀说，从国内来看，我国经济恢复的基础还不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大。从国际来看，外部环境动荡不安，世界经济可能面临滞胀的局面。

明年我国经济运行形势如何？

“明年我国经济运行有望总体回升，我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有变，资源要素条件可支撑。”韩文秀表示，今年以来，我们先后出台实施了一系列扩大有效需求、促进结构优化的政策措施，包括减税降费退税缓税，创设政策性、开发性金融工具用于支持扩大有效投资，推动扩大制造业中长期贷款等措施。这些政策措施下一步该延续的延续，该优化的优化，政策效应将在明年持续显现。

加强政策协调配合，形成共促高质量发展合力

我国经济具备合理增长的条件，推动经济运行整体好转，必须要付出艰苦的努力。

“明年要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大宏观政策调控力度，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展的合力。”韩文秀说。

今年，我国实施了历史上最大规模的增值税留抵退税政策，总规模约2.4万亿元，全年新增减税降费和退税缓税缓费预计超过4万亿元，综合施策助企纾困。

“中央经济工作会议提出，明年积极的财政政策要加力提效。”财政部副部长许宏才分析，加力主要体现在：一是统筹财政收入、财政赤字、专项债券、调度资金等，保持必要的财政支出强度，持续推动财力下沉。二是合理安排赤字率和地方政府专项债券规模，确保政府投资力度不减。三是加大中央对地方的转移支付力度，兜牢兜实基层“三保”底线。

提效主要体现在：一是完善减税退税降费政策，增强精准性和针对性。二是进一步优化财政支出结构，支持补短板、强弱项、固底板、扬优势。三是更好发挥财政资金引导与撬动作用，有效带动扩大全社会投资并促进消费。四是完善财政资金直达机制，深化预算绩效管理。五是持续创新和完善财政宏观调控，注重加强与货币、产业、科技、社会政策协调配合。

中央经济工作会议提出，稳健的货币政策要精准有力。中国人民银行副行长刘国强表示，简单概括就是总量要够、结构要准。总量要够，既包括更好满足实体经济的需要，也包括保持金融市场流动性合理充裕，资金价格维持合理弹性，不大起大落。结构要准，要持续加大对普惠小微、科技创新、绿色发展、基础设施等重点领域和薄弱环节的支持力度，要继续落实好一系列结构性货币政策。效果好的可以酌情加力，对一些具有明确阶段性要求的政策，要及时评估，可以按时有序退出，也可以根据需要延长。

更好统筹各项政策，要坚持系统观念和实践标准。韩文秀表示，各方面都要增强全局观，加强与宏观政策取向一致性评估，及时发现和调整政策执行的偏差，清理和废止有悖于高质量发展的政策文件。

提振发展信心，把恢复和扩大消费摆在优先位置

韩文秀说，做好明年的经济工作要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，坚持抓主要矛盾，抓关键环节，带动做好其他方面的工作。

“中央经济工作会议部署中，把着力扩大国内需求放在各项工作之首。”全国政协经济委员会副主任宁吉喆说，今年1—11月，我国社会消费品零售总额同比下降了0.1%，着力扩大内需是推动经济运行整体好转的当务之急。

把恢复和扩大消费摆在优先位置。宁吉喆认为，第一，支持居民刚性和改善性住房需求，完善住房保障基础性制度和支持政策。第二，释放出行消费的潜力，推进二手车交易登记跨省通办，便利二手车交易。第三，积极发展服务消费，要大力培育发展养老育幼、文化旅游、医疗健康、家政服务等服务消费。第四，增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景。第五，通过政府投资和政策激励，有效带动全社会投资，鼓励和吸引更多民间资本参与国家重大工程和补短板项目建设。

加快建设现代化产业体系。中国国际经济交流中心副理事长王一鸣说，建设现代化产业体系是实现经济质的有效提升和量的合理增长的重大举措。当前，全球产业链、供应链加快调整和重塑，在这种情况下，我们要立足国内超大规模市场优势，加快实现高水平科技自立自强，着力补强产业链薄弱环节，提升产业链、供应链韧性。

更大力度吸引和利用外资。国务院发展研究中心副主任隆国强认为，扎实做好利用外资的各项工作，首先要牢牢抓住改善营商环境这个“牛鼻子”，国际投资者在全球开展布局，在一定程度上是对各个国家营商环境的投票。要加快构建国内统一大市场，破除地方保护主义和行业壁垒，落实好外资企业国民待遇，保障外资企业依法平等参与政府采购、招投标、标准制定，加大知识产权和外商投资合法权益的保护力度。营造市场化、法治化、国际化的一流营商环境，把我们国家的市场环境、产业环境、发展前景等优势充分发挥出来，吸引更多更高质量外资。

“明年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是疫情防控进入新阶段的重要一年。做好经济工作意义重大，我们要坚定信心，奋力拼搏，推动经济运行整体好转，以高质量发展的新成效，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。”韩文秀说。

《 人民日报 》（ 2022年12月18日 02 版）

(责编：袁勃、岳弘彬)

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