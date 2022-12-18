新华社北京12月17日电 题：推动经济运行整体好转——韩文秀解读2022年中央经济工作会议精神

新华社记者邹多为、周圆

中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任韩文秀17日在中国国际经济交流中心举办的2022—2023中国经济年会上表示，刚刚闭幕的中央经济工作会议是党的二十大之后召开的一次十分重要的会议。习近平总书记发表的重要讲话，全面分析了当前国内国际经济形势，系统部署了2023年经济工作，为做好明年经济工作指明方向。

明年我国经济运行有望总体回升

2022年是党和国家历史上极为重要的一年。面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，全党全国各族人民迎难而上，砥砺前行，发展质量稳步提升，经济社会大局稳定。

韩文秀认为，这些成绩的取得殊为不易，值得倍加珍惜。尽管今年经济增长与年初的预期目标存在差距，但其他多项指标都较好完成，预计全年经济总量将超过120万亿元，脱贫县人均可支配收入实际增长高于全国平均水平，新能源汽车产销量和出口量世界第一，粮食产量连续8年保持在1.3万亿斤以上，一些面向未来的结构性指标更有突出表现。

韩文秀指出，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，用三年艰苦卓绝的努力，有效应对了全球五波疫情冲击，有效处置了国内100多起聚集性疫情，人民生命安全和身体健康得到有效守护。

充分肯定成绩的同时，也要看到当前我国经济运行仍然面临不少风险和挑战。从全球看，乌克兰危机延宕发酵、世界经济增长乏力、全球贸易受到冲击等严峻复杂的外部环境，给我国经济带来的影响在加深；从国内看，经济恢复基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，产业链供应链运行不畅、企业生产经营活动受阻、科技创新能力不强等问题依旧存在。

韩文秀表示，我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有变。明年我国经济运行有望总体回升，优化疫情防控措施、存量政策和增量政策叠加发力，将给经济恢复发展带来重大积极影响；基数效应也将对明年经济数据形成一定支撑。

韩文秀说，从一个完整过程看，优化疫情防控措施对经济运行的影响将产生类似“J曲线效应”，即短期会对经济运行造成扰动，但全年是重大利好，预计明年上半年特别是二季度社会生产生活秩序会加快恢复，经济活力会加速释放。“我们有信心、有条件、有能力推动我国经济运行整体好转。”

优化五大政策组合

中央经济工作会议要求，明年要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大宏观政策调控力度，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力。

韩文秀表示，我国经济具备合理增长的条件。明年经济工作要多措并举，优化五大政策组合，用高质量发展的实际成效落实好全面建设社会主义现代化国家的首要任务。

积极的财政政策要加力提效。韩文秀说，加力，是要适当加大财政政策扩张力度，优化组合财政赤字专项债贴息等工具。提效，是要提高财政资金使用效能，在优化财政支出下再下功夫，更直接、更有效发挥积极财政政策作用。

稳健的货币政策要精准有力。韩文秀表示，要保持流动性合理充裕，保持广义货币供应量和社会融资规模增速，引导金融机构加大对小微企业、科技创新、绿色发展等领域支持力度，推动企业综合融资成本和个人信贷成本稳中有降，“金融要为实体经济发展提供充足而又便宜的资金支持”。

产业政策要发展和安全并举。韩文秀表示，要围绕构建新发展格局，实施产业政策，狠抓传统产业改造升级和战略性新兴产业培育壮大，着力补强产业链薄弱环节，推动“科技－产业－金融”良性循环。

科技政策要聚焦自立自强。韩文秀表示，要强化教育、科技、人才的基础性、战略性支撑，要遵循科学和技术发展规律，深化科技管理体制改革，加快实现高水平科技自强，发挥好政府在关键核心技术攻关中的组织作用，同时要突出企业科技创新的主体地位，利用市场优势来培育自主创新能力。

社会政策要兜牢民生底线。韩文秀强调，要把促进青年，特别是高校毕业生就业工作摆在更加突出的位置；要及时有效缓解结构性物价上涨给困难群众带来的影响；要稳妥推进养老保险全国统筹，推动优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局，特别要增加农村和欠发达地区的医疗资源。

把握好六个“更好统筹”

“明年经济发展面临的困难挑战很多，我们要坚持系统观念，守正创新，推动经济实现整体好转，风险得到有效管控，社会大局保持稳定。”韩文秀表示，为此，要把握好六个“更好统筹”。

——要更好统筹疫情防控和经济社会发展。“总结国内外实践经验因时因势优化疫情防控措施，认真落实新阶段疫情防控各项举措。”韩文秀表示，特别是要加强基层防疫能力建设，加强药物和疫苗研发应用，重点抓好老年人和患基础性疾病群体的防控，着力保健康、防重症。

——要更好统筹经济质的有效提升和量的合理增长。韩文秀说，经济发展是质和量的有机统一。我们要坚持以质取胜，以质来开拓市场，在提高质量效益的基础上保持合理的经济增长。

——要更好统筹供给侧结构性改革和扩大内需。“这是积极应对国内外环境变化、增加发展主动性的长久之策。”韩文秀说，要坚持把深化供给侧结构性改革贯穿经济工作的全过程，通过高质量供给创造有效需求，支持以多种方式和渠道扩大内需。

——要更好统筹经济政策和其他政策。韩文秀认为，要坚持系统观念和实践标准，各方面都要增强全局观，担负起稳定宏观经济的责任，及时发现和调整政策执行的偏差，清理和废止有悖于高质量发展的政策文件。

——要更好统筹国内循环和国际循环。韩文秀说，贸易、投资、人才、技术、能源资源的国际循环需要进一步扩大规模，优化结构，从而与国内大循环有机结合起来。要加快补上我国产业链供应链短板弱项，增强国内大循环内生动力和可靠性，提升国际循环的质量和水平。

——要更好统筹当前和长远。在韩文秀看来，中国式现代化是一个长期的历史过程。“事情总是要一件接着一件干，一任接着一任干，特别是在换届过渡的时期，既要做好当前工作，努力取得好的成绩，又要前瞻性的思考，留有余地，为今后的发展做好衔接。”

抓好五个方面重点工作

明年经济工作千头万绪。韩文秀认为，做好明年经济工作要从战略全局出发，从改善社会心理预期，提振发展信心入手，坚持抓主要矛盾，抓关键环节，带动做好其他方面的工作。

纲举目张，会议指出明年经济工作要抓好五个方面重点工作：着力扩大国内需求，加快建设现代化产业体系, 切实落实“两个毫不动摇”, 更大力度吸引和利用外资, 有效防范化解重大经济金融风险。

当前，总需求不足已成为我国经济运行面临的突出矛盾，如何着力扩大国内需求备受关注。

“要把恢复和扩大消费摆在优先位置。”韩文秀说，多渠道增加城乡居民收入，加快实施“十四五”重大工程，继续发挥出口对经济的支撑作用，同时积极扩大先进技术、重要设备、能源资源等产品的进口等。

谈及如何加快建设现代化产业体系，韩文秀表示，我们要充分发挥我国拥有世界上最完整的产业体系和潜力最大的内需市场的优势，要加快实现产业体系升级发展，要加快传统制造业数字化。

在深化国资国企改革，提高国企核心竞争力的同时，韩文秀表示，要支持和引导民营经济发展，领导干部要为民营企业办实事、解难题，构建亲清政商关系，要推动经济发展在法治轨道上运行，恪守契约精神，依法保护民营企业产权和企业家权益，促进民营经济发展壮大。此外，还要以国内大循环吸引全球资源要素，提升贸易投资合作质量和水平，要扩大市场准入，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，推进高水平对外开放。

“防范化解房地产市场风险是重中之重。”韩文秀说，要扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，提供足够的流动性，满足行业合理融资需求，推动行业重组并购，有效防范化解优质头部房企的风险，改善他们的资产负债状况。因城施策，着力改善预期，扩大有效需求，支持刚性和改善性住房需求，鼓励地方政府和金融机构加大保障性租赁住房供给，探索长租房市场建设。坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，深入研判房地产市场供求关系和城镇化格局等重大趋势性、结构性变化，抓紧研究中长期治本之策，消除多年来高负债、高杠杆、高周转发展模式的弊端，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。

此外，要重视防范化解中小银行、保险公司、信托公司等金融机构的风险，防范化解地方政府债务风险。通过推动高质量发展，从根本上防范化解风险，形成经济和金融的良性循环。

明年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。韩文秀表示，我们要坚定信心，奋力拼搏，推动经济运行整体好转，以高质量发展新成效为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。

(责编：岳弘彬、袁勃)

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