原标题：华润置地华北大区学思悟践 聚焦需求办实事

华润置地华北大区结合大区实际工作，聚焦多方需求，以“我为群众办实事”为抓手，坚持学思悟践，带领各级党团组织、党员团员细化落实举措，将学习成果转化为具体行动。

为客户：齐心交付 “家”期如许

从对一纸蓝图的满怀期许，到梦想之家的逐渐成长，对于业主来说，交付代表的不仅是房子本身，更是一种全新的生活方式和一个新家的幸福开启。

今年10月至11月底是华润置地华北大区济南片区公司集中交付期，累计共有4个项目共7128户先后交付。

受项目数次停工、大量材料延期到货等不利因素叠加，加之交付时间紧、户数多，济南片区公司顶住重重压力，第一时间调拨人员车辆，积极沟通施工单位保证高速口接车，车辆就地倒货等多措并举，最大程度减弱不利因素影响，迅速完成复工复产。在工地封控管理期间，各项目工程师主动驻守在工地，加班至深夜，常常以地为床，和衣而眠。团员丁书久每天在项目间步行3万余步，面对过度劳累而日渐肿胀的脚踝，他总是贴上膏药就继续奋战在各机电系统调试的现场。在交付期间，华北大区济南片区公司党总支组建起党员先锋队和青年突击队，支援交付一线。

在党组织、党员团员和全体员工的不懈努力下，华北大区置地广场南项目提前70余天交付；济宁异地项目在集团第三方交付检查中实现0渗漏项，取得79.53分的成绩；集中交付期到访交付率达到100%。交付现场一些业主们说：“济南CBD片区5家地产公司同期开工建设，华润置地是第一个交付的，买你们的房子让人放心。”“现在情况下，房子还能提前70多天交付，华润置地真不错。”

为项目：设计先行 代建项目攻坚

中国国际出版交流中心是由华润置地代建，列入国家《出版业“十四五”时期发展规划》的国家级重大文化项目。

自接受任务以来，华润置地华北大区设计管理部项目团队认真听取中国出版集团、还建业主方、规划配套业主方的需求，定期开展协调会，对业主方认可项目组织外出调研，积极传递华润置地“城市投资开发运营商”的战略定位，团队不仅顺利组织了项目建筑方案及施工图技术标竞标评审会，也协助成功举办了建设启动大会。

近日，因疫情原因，取证、沟通协调等工作难度加大，面对工作难点，团队中的党员、团员、员工用心反复推敲建筑平面图，在日照间距、地上计容、车库面积等方面争取各业主方利益最大，不断攻克方案设计阶段各项重难点，成功解决相关设计难题。

为相关方：政企联学 共享共促

近日，华润置地华北大区天津片区公司党支部、天津河东区上杭路街道党工委共同举办学习贯彻党的最新精神专题宣讲会，开启联合学习党的最新精神新模式，进一步响应政企间学习互促、交流互动、思想互融的工作需求，促进属地与企业的党建业务融合。

活动中，党员、团员们共同聆听天津市河东区委党校讲师张天君、高美丽题为《十年辉煌成就 十年伟大变革》和《开辟马克思主义中国化时代化新境界》的专题党课。

与会人员在与讲师进行互动交流后表示，党校老师的解读由浅入深，多维度剖析了党中央最新报告中的亮点、细节，使大家感触更深、理解更透。大家还就进一步学习宣传贯彻党的最新精神分享所学所思、所想所获，通过不同角度、不同层面畅谈学习体会，推动学习共促、感悟共发、收获共享。

面向未来，华润置地华北大区将进一步统一思想、凝聚力量，带领广大党员、团员、员工持之以恒攻坚克难、开拓创新、追求卓越，以实事、实干、实绩办实事、办好事。

(责编：曹淼、李源)

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