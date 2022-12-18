新华社记者 韩 洁 叶昊鸣

2022年12月15日至16日，北京，京西宾馆。党的二十大后首次中央经济工作会议在这里举行。

习近平总书记在会上发表重要讲话，总结2022年经济工作，分析当前经济形势，部署2023年经济工作，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步定向领航。

深入学习领会习近平总书记重要讲话精神，与会同志在分组讨论中谈认识、明方向、谋落实，一致表示，要紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，勠力同心、勇毅前行，沿着高质量发展的宽广大道阔步前行。

坚定做好经济工作的信心——

“我国发展站在新的更高历史起点上”

“今年是党和国家历史上极为重要的一年。我们胜利召开党的二十大，描绘了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图。”

“过去5年极不寻常、极不平凡，我们经受了世界变局加快演变、新冠肺炎疫情冲击、国内经济下行等多重考验，有效守护了人民生命安全和身体健康，我国经济大船乘风破浪向前。”

“新时代10年是我国经济社会发展取得历史性成就、发生历史性变革、转向高质量发展的10年。”

15日上午，第一次全体会议上，习近平总书记在讲话中开宗明义，总结回顾了2022年经济工作、过去5年工作和新时代10年的伟大变革。

“总书记多次提到一个‘极’字蕴含深意，新时代10年我们历经波澜壮阔、攻坚克难的非凡历程，取得举世瞩目的辉煌成就，是以习近平同志为核心的党中央坚强领导的结果，是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果，是全党全国各族人民团结奋斗的结果。”分组讨论中，与会同志深有感触。

时间记录着中国经济大船驶过的极不平凡航程。

今年以来，中国经济走出一条“V”形曲线，彰显大国经济韧性；5年来，中国经济年均增长5%以上，好于全球平均水平；10年来，中国经济总量翻了一番，对世界经济增长的贡献居于首位。

习近平总书记强调：“我们历史性地解决了绝对贫困问题，如期全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标，迈上全面建设社会主义现代化国家新征程，我国发展站在新的更高历史起点上。”

成绩殊为不易，值得倍加珍惜。

习近平总书记深刻指出：“新时代的实践说明，做好经济工作，全面建设社会主义现代化国家，必须坚持党的全面领导特别是党中央集中统一领导，坚守根本性的大原则、大道理。”

——坚持发展是党执政兴国的第一要务；

——坚持稳中求进工作总基调；

——坚持和完善社会主义基本经济制度；

——坚持推进高水平对外开放；

——坚持推动经济发展在法治轨道上运行。

会议提出的“五个坚持”经验，总结过往、指引未来。

一个细节值得回味。

2012年12月15日至16日，党的十八大后第一次中央经济工作会议上，习近平总书记发表重要讲话强调：“发展是党执政兴国的第一要务，作为执政党，我们必须切实加强党对经济工作的领导，扎扎实实做好经济工作。”

10年后，一以贯之的宣示，展现党中央的战略定力。

习近平总书记提出要求：“坚持发展是党执政兴国的第一要务，发展必须是高质量发展，完整、准确、全面贯彻新发展理念，做到经济合理增长和结构优化升级相统一。”

与会同志在讨论中普遍认为，习近平总书记关于“五个坚持”的经验总结，立足中国国情和发展实践，饱含新时代10年发展的深刻启示，是习近平经济思想的进一步丰富和发展，必将指引中国经济航船继续乘风破浪向前进。

以守正创新方式办好自己的事——

“为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步”

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。

当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。新冠病毒仍在蔓延，乌克兰危机延宕发酵，全球粮食、能源安全问题突出，产业链供应链遭遇严重冲击，世界处在新的动荡变革期。

深刻洞察国际形势，习近平总书记指出：“世界再次站在了历史演变的十字路口。”

“我多次讲，危中有机，危可转机。”习近平总书记强调，在新的时代条件下，我们有条件实现更好发展，关键是要善于发现和抓住机遇，珍惜和用好机遇。

越是面对复杂严峻的外部环境，越要坚定战略自信，精准施策，以“中国之治”应对“世界之乱”。

党的二十大报告指出，从现在起，中国共产党的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。

坚持以既定目标作为战略指引，总书记高屋建瓴，掌舵领航，对明年经济工作提出总体要求和政策取向，强调要“为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步”。

会议指出，明年要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大宏观政策调控力度，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力。

积极的财政政策要加力提效，稳健的货币政策要精准有力，产业政策要发展和安全并举，科技政策要聚焦自立自强，社会政策要兜牢民生底线……

一位与会同志在分组讨论中说，做好明年经济工作，关键要坚定信心，在各类政策统筹协调上下功夫，把“稳字当头、稳中求进”的要求落到政策层面，形成推动高质量发展的强大合力。

越是面对复杂严峻的外部环境，越要坚定不移办好自己的事情。

习近平总书记强调，明年经济发展面临的困难挑战很多，要坚持系统观念、守正创新，推动经济实现整体好转、风险得到有效管控、社会大局保持稳定。

疫情暴发近三年来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国交出世所瞩目的成绩单：2020年成为全球率先实现经济正增长的主要经济体；2021年经济规模突破110万亿元，两年平均增长5.1%；2022年经济顶住压力、稳中求进，持续巩固回升态势……

“更好统筹疫情防控和经济社会发展。”习近平总书记强调，要因时因势优化疫情防控措施，更加科学、精准、高效做好疫情防控，认真落实新阶段疫情防控各项举措。

新阶段要解决好新问题。

习近平总书记强调：“加强基层防疫能力建设，加强药物和疫苗研发应用，保障好群众的就医用药，重点抓好老年人和患基础性疾病群体的防控，着力保健康、防重症”。

“更好统筹经济质的有效提升和量的合理增长”“更好统筹供给侧结构性改革和扩大内需”“更好统筹经济政策和其他政策”“更好统筹国内循环和国际循环”“更好统筹当前和长远”……

“习近平总书记在讲话中强调了做好明年经济工作要把握好的‘六个统筹’，为我们在新的一年攻坚克难办好自己的事提供了重要思想指引。”一位与会同志的话，得到大家认同。

展望未来，习近平总书记话语坚定：

“我们有社会主义市场经济的体制优势，有超大规模市场的需求优势，有产业体系配套完善的供给优势，有勤劳智慧的广大劳动者和企业家等人力优势，只要把各方面的优势和活力真正激发出来，就能够加快构建新发展格局，在激烈的国际市场竞争和大国战略博弈中始终立于不败之地。”

加强党对经济工作的全面领导——

“抓住重大关键环节，纲举目张做好工作”

新的起点，新的奋斗。

面对纷繁复杂的未来局势，完成好明年经济工作的目标任务，必须加强党对经济工作的全面领导。

“形势越复杂，任务越艰巨，越要加强党对经济工作的全面领导，坚持以习近平经济思想为指导，形成攻坚克难的强大战斗力，这是中国经济乘风破浪前行的关键所在。”讨论中，一位与会同志的发言，引发大家共鸣。

加强党对经济工作全面领导，关键要增强政治意识，统一思想、凝聚共识，正确认识和把握好关系经济发展的重大问题。

习近平总书记指出：“明年经济工作千头万绪，需要从战略全局出发，抓主要矛盾，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，抓住重大关键环节，纲举目张做好工作。”

着力扩大国内需求、加快建设现代化产业体系、切实落实“两个毫不动摇”、更大力度吸引和利用外资、有效防范化解重大经济金融风险——会议提出了做好明年经济工作的几个重大问题。

几个重大问题中，“着力扩大国内需求”，摆在首位。

形成强大国内市场，是我国加快构建新发展格局的重要支撑，也是大国经济的优势所在。

“总需求不足是当前经济运行面临的突出矛盾。必须大力实施扩大内需战略，采取更加有力的措施，使社会再生产实现良性循环。”习近平总书记在讲话中做了深入分析。

党的二十大报告把“建设现代化产业体系”列入我国加快构建新发展格局，着力推动高质量发展的重要内容。这次会议上，习近平总书记进一步强调，“加快建设现代化产业体系”。

当前，一些国家对我国的遏制打压不断升级。

“练好内功、站稳脚跟”，习近平总书记指出，我国有世界最完整的产业体系和潜力最大的内需市场，具有大国经济内部可循环的基本条件，这是应对遏制打压的坚强保障和最大底气。

一段时间以来，“中国是否还搞社会主义市场经济”“中国是否坚持‘两个毫不动摇’”等疑虑甚至歪曲的杂音噪音不绝于耳。

对此，习近平总书记语气坚定地指明：“我们必须亮明态度、毫不含糊，始终坚持社会主义市场经济改革方向，坚持‘两个毫不动摇’。”

谈到更大力度吸引和利用外资，总书记强调：“我们要推进高水平对外开放，依托我国超大规模市场优势，以国内大循环吸引全球资源要素，既要把优质存量外资留下来，还要把更多高质量外资吸引过来，提升贸易投资合作质量和水平。”

谈到有效防范化解重大经济金融风险，总书记强调：“我们必须坚持标本兼治、远近结合，牢牢守住不发生系统性风险底线。”

与会同志表示，习近平总书记在去年中央经济工作会议上深入阐释了实现共同富裕等五个重大理论和实践问题，这一次又围绕明年经济工作的几个重大问题进一步解疑释惑、正本清源、凝聚共识，彰显了我们党始终从战略全局出发，始终抓主要矛盾的信心和魄力。

加强党对经济工作全面领导，关键要狠抓落实，以新气象新作为推动高质量发展取得新成效。

“把思想和行动统一到党的二十大决策部署上来。”

“经济领导工作要及时到位。”

“坚持真抓实干。”

号角已经吹响。

与会同志一致表示，要更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以奋发有为的精神状态和“时时放心不下”的责任意识做好经济工作，努力完成经济社会发展目标任务，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步而拼搏奋斗。

（新华社北京12月17日电）

《 人民日报 》（ 2022年12月18日 01 版）

(责编：王仁宏、杨迪)

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