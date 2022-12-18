12月15日晚，习近平主席以视频方式向在加拿大蒙特利尔举行的《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第二阶段高级别会议开幕式致辞。习近平主席强调要凝聚生物多样性保护全球共识、推进生物多样性保护全球进程、通过生物多样性保护推动绿色发展、维护公平合理的生物多样性保护全球秩序，为进入关键阶段的“2020年后全球生物多样性框架”磋商注入重要动力。

生物多样性使地球充满生机，也是人类生存和发展的基础。当前，人类正站在保护生物多样性、实现可持续发展的十字路口。最新研究发现，当前逾100万物种面临灭绝威胁，受监测野生动物种群数量自1970年以来下降69%；第五版《全球生物多样性展望》报告显示，全球第一个以10年为期的生物多样性保护目标——“爱知目标”设定的20项目标，到2020年没有一项完全实现。国际社会普遍期待COP15第二阶段会议达成“2020年后全球生物多样性框架”，为未来全球生物多样性保护设定目标、明确路径。

作为COP15主席国，中国全面履职尽责，多角度、多维度、多层次沟通协调，积极推动磋商谈判进程。去年10月，习近平主席以视频方式出席在昆明举行的《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会并发表主旨讲话，提出“以生态文明建设为引领，协调人与自然关系”“以绿色转型为驱动，助力全球可持续发展”“以人民福祉为中心，促进社会公平正义”“以国际法为基础，维护公平合理的国际治理体系”等重要主张，宣布中国将率先出资15亿元人民币，成立昆明生物多样性基金，支持发展中国家生物多样性保护事业，为推进全球生物多样性保护贡献了中国智慧、中国方案和中国力量。在COP15第二阶段会议上，中国继续领导大会实质性和政治性事务，积极推动制定兼具雄心和务实平衡的“2020年后全球生物多样性框架”。

中国是世界上生物多样性最丰富的国家之一，也是最早签署和批准《生物多样性公约》的缔约方之一。中国积极推进生态文明建设和生物多样性保护，不断强化生物多样性主流化，实施生态保护红线制度，建立以国家公园为主体的自然保护地体系，实施生物多样性保护重大工程，实施最严格执法监管，一大批珍稀濒危物种得到有效保护，生态系统多样性、稳定性和可持续性不断增强，走出了一条中国特色的生物多样性保护之路，有力提振全球生物多样性保护的信心。联合国《生物多样性公约》秘书处执行秘书穆雷玛认为，中国在生物多样性保护和生态文明建设方面取得巨大成就的同时，也实现了经济发展的巨大成就。这为所有发展中国家提供了很好的借鉴。

中国是《生物多样性公约》及其议定书核心预算的最大捐助国，有力支持了《生物多样性公约》的运作和执行。习近平主席强调，未来，中国将持续加强生态文明建设，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展，响应联合国生态系统恢复十年行动计划，实施一大批生物多样性保护修复重大工程，深化国际交流合作，研究支持举办生物多样性国际论坛，依托“一带一路”绿色发展国际联盟，发挥好昆明生物多样性基金作用，向发展中国家提供力所能及的支持和帮助，推动全球生物多样性治理迈上新台阶。世界自然基金会总干事兰贝蒂尼称赞中国的领导力对于达成一个有雄心、可执行的“2020年后全球生物多样性框架”至关重要。

地球是人类唯一的共同家园，促进人与自然和谐共生是国际社会的共同愿景。推进全球生物多样性保护，国际社会迫切需要维护并践行真正的多边主义，一起将雄心转化为行动。中国将继续与国际社会携手努力，共同推动制定“2020年后全球生物多样性框架”，共同推进人与自然和谐共生，共建地球生命共同体，共建清洁美丽世界。

《 人民日报 》（ 2022年12月18日 03 版）

(责编：王仁宏、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经