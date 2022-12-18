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国资央企全力做好医疗物资保障供应

2022年12月18日08:51 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月17日电 题：国资央企全力做好医疗物资保障供应

　　新华社记者王希

　　为保障疫情防控新形势下群众医疗物资需求，国务院国资委按照国务院联防联控机制工作要求，全面加强组织协调，成立医疗物资保障工作专班，建立日常工作调度机制，督促指导华润集团、通用技术集团、国药集团等涉药中央企业，全力以赴保障医疗物资供应。

　　这是记者日前从国资委了解到的信息。据介绍，上述3家涉药中央企业均已成立了医疗物资保供领导小组，建立了24小时工作机制，企业保持24小时运转，确保各项保产保供措施落实到位。

　　华润集团所属药品生产企业积极克服疫情不利影响，采取有效措施加大对抗病毒药品和临床急需药品的生产。华润医药商业集团有限公司紧急成立“抗疫突击队”，坚持24小时轮值驻场，及时将医疗物资配送各零售终端。

　　通用技术集团所属中国医药部署旗下92家企业建立起覆盖全国的重点药品调拨网络，与全国各地690家新冠肺炎救治定点医院确定保供关系；推动上游不断释放产能，提高区域物流效率，合作保障1万多家医疗机构用药需求；积极引进新冠病毒治疗药物奈玛特韦片/利托那韦片。

　　国药集团发挥全产业链优势，部署旗下160余家医药工业企业24小时保供增产，疫情防控重点品种产能已经扩大到日常的3倍，同时大批量投放零售终端。国药控股、国药股份等企业加班加点协调厂家，备货酚麻美敏口服制剂、布洛芬口服制剂等药品及口罩、隔离衣、抗原检测试剂等物资，并与各大医院24小时沟通需求，最大限度地保障医疗物资供应。

(责编：王仁宏、杨迪)
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