新华社海口12月17日电（记者涂超华、吴茂辉）历届中国（海南）国际热带农产品冬季交易会，见证了海南传统农业向现代农业的转型之变。正在海口举行的2022年中国（海南）国际热带农产品冬季交易会上，众多先进的农业设备和技术、特色农产品的种子、种苗等与客商和观众“零距离”接触，让大家感受到“第一生产力”强农兴农的蓬勃势头。

这是海南省海洋与渔业科学院展示的石斑鱼品种。新华社记者 吴茂辉 摄

走进本届冬交会开设的科技强农馆，浓浓的“科技气息”扑面而来。在海南省海洋与渔业科学院展位，一条重380斤、体长2.3米的鞍带石斑鱼标本吸引了众人围观。海南省海洋与渔业科学院副院长陈傅晓正给访客们介绍研究成果。“石斑鱼小的时候是‘女的’，长大了才会变成‘男的’。”陈傅晓打趣地说，石斑鱼雌雄同体，雌性先熟，为此，该院通过人工诱导石斑鱼性逆转和产卵前培育等技术手段，解决石斑鱼雌雄亲鱼成熟不同步的问题。

近年来，该院相继攻克了鞍带石斑鱼、棕点石斑鱼、豹纹鳃棘鲈等多种石斑鱼的人工繁育技术，为海南石斑鱼选育后大规模养殖转化创造有利条件。

数字农业是推动农业现代化的有效手段。冬交会上，智能化设备、农业数字化平台、农产品溯源等一系列基于大数据、人工智能应用的新业态、新技术集中展示。

无人值守的实验室里，基于特殊技术定制的机器人来回“走动”，机器臂来回摆动精准取放精密物件，独自完成高通量测序工作。海南大学热带作物学院展出的Hyper-seq技术，在大规模群体资源测序的基础上，打造一套从样本采集到建库测序，再到数据分析的全基因组选择育种体系，指导新品种的选育，加速育种产业发展。

“在成千上万的种子材料中精准做出选择，并提前预测种子以后长成什么样子，不仅仅降低育种用地成本，还大大提升育种效率。”海南大学热带作物学院副院长夏志强说，该技术的发明，实现从依靠育种人的“经验育种”向依靠人工智能的“精确育种”的转变。

12月15日，观众参观世界热带水果之窗展台展示的热带水果。新华社记者 郭程 摄

科技赋农，数领未来。在中电科国海信通科技（海南）有限公司展馆应用系统区，一个未来农场数字沙盘模型映入眼帘。依托部署在沙盘中的各种传感节点和无线通信网络，沙盘向参观者生动还原了未来农场从选种、育苗到生产管理、销售、物流配送、质量安全溯源等产、供、销的农业工作场景。

“这个未来农场模型，是基于数字生产、环境治理、产业协同三大板块，搭建的集农业生产、精深加工、仓储物流、展示展销、电子商务等综合配套服务于一体的新兴产业化发展模式，整合全产业链资源要素，实现乡村产业振兴与农民增收致富。”中电科国海信通总经理张升荣说。未来，公司将把科技成果充分融入应用场景中，打造可复制应用样板工程。

良种配良法，既要品种创“芯”也要农技创新。植保无人机、打药无人机，展馆内不少展位展示的农业无人机，吸引了众多市民驻足围观。

“无人机是高智能的喷雾器，配药一关尤为关键。我们不仅卖无人机，还要培养出一批懂经营管理、会用药的农业技术员，助力农村农业发展，今年我们还带来了这几款最新的农业无人机。”在海南朋晖农业科技有限公司的大疆农业无人机展位，该公司董事长郑绵朋正在介绍。

“展会第一天，一大早就卖出了两台。”郑绵朋说，如今种植不同品种果树的果农，都在买无人机打药。截至目前，大疆无人机在海南相关作业面积已近1000万亩。下一步，公司将加大推广力度，引领海南果树管理新潮流，更好地服务农村农业，服务社会。

这是12月15日在2022年冬交会科技强农馆展示的植保无人机。新华社记者 郭程 摄

基于AI机器视觉技术，每小时精准点苗50万尾的鱼苗计数器；让果实瑕疵无处隐藏、酸甜度一目了然的水果高速分拣机；60多项专利加持，水产养殖零化学药剂消毒杀菌……探访本届冬交会，一项项农业科技产品和技术令人耳目一新，让参观者感受到满满的科技感。

科技让农业生产改变了模样。热闹的冬交会展示着科技赋能农业发展的力量，让人看到了科技助力乡村振兴的美好未来。

(责编：王仁宏、杨迪)

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