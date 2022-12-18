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青海：“引大济湟”工程主体全面建成

2022年12月18日08:57 | 来源：新华网
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　　新华社西宁12月17日电（记者王金金、陈杰）12月17日,“引大济湟”北干渠二期工程松多水库下闸蓄水，标志着青海省“一号水利工程”——“引大济湟”工程主体全面建成。

　　“引大济湟”工程是从水资源相对丰富的大通河引水，穿越大坂山引入湟水流域，主要由“一总、两库、三干渠”组成，即：调水总干渠、石头峡水库、黑泉水库、北干渠一期、北干渠二期和西干渠，规划供水范围为湟水流域的青海省西宁市、海东市。

　　图为松多水库。（青海省水利厅供图）

　　据了解，松多水库位于青海省海东市互助土族自治县上水磨沟流域内，是一座拦河式调蓄水库，正常蓄水位为2763.00米，水库总库容为789.53万立方米。

　　作为“引大济湟”北干渠二期控制性工程，松多水库可调蓄供水4975万立方米，用于保障青海省海东市乐都区工业、生活供水，水库下游人饮、灌溉供水及生态基流，对缓解湟水流域水资源供需矛盾、改善湟水流域生态环境、支撑区域经济社会发展具有重要作用。

　　据青海省水利厅相关负责人介绍，经过27年建设，“引大济湟”工程六大子项目中黑泉水库、调水总干渠、石头峡水库、北干渠一期已建成并发挥效益；北干渠二期工程、西干渠工程主体建设已进入收尾阶段。

　　图为松多水库。（青海省水利厅供图）

　　青海省水利厅监测显示，10年来，“引大济湟”工程部分建成项目已累计向青海省西宁市供水1.94亿立方米，调蓄灌溉水量达40.85亿立方米，向下游河道生态补水3.94亿立方米，水库电厂发电达20.6亿度。

　　根据规划，“引大济湟”工程全面完成后，湟水流域将新增“旱改水”总面积100万亩，提供东部城市群300万人饮用水、湟水干流各工业园区生产用水和东部百里长廊特色现代农牧业用水以及生态用水。

(责编：王仁宏、杨迪)
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