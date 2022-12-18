国产喷气式支线客机ARJ21首次交付海外
2022年12月18日20:52 | 来源：新华网
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新华社上海12月18日电（记者贾远琨）记者从中国商飞公司获悉，我国自行研制具有完全自主知识产权的喷气式支线客机ARJ21于12月18日正式交付首家海外客户印尼翎亚航空（TransNusa），标志着国产喷气式客机首次进入海外市场。
此次交付翎亚航空的ARJ21飞机为95座全经济舱布局，客舱内饰、旅客座椅和外部涂装均为客户定制化打造。机身外部涂装是以翎亚航空LOGO色调为基础的设计图案，蓝色代表天空，黄色代表人类，绿色代表大地。
ARJ21飞机是中短程涡扇支线客机，航程2225至3700公里，主要用于中心城市与周边中小城市的辐射型航线，具有良好的高温性能、抗侧风能力和夜航运营性。该机型现已交付近百架，开通300多条航线，通航100多座城市，安全运送旅客超560万人次。
近年来，中国商飞公司紧紧围绕“一带一路”布局，在海外市场合作、适航认证、客户培训、航材保障等方面进行开创性、创新性探索和实践，使ARJ21飞机“出海”条件不断成熟。
中国商飞公司将向翎亚航空提供全寿命周期的客户服务和运行支持，全力保障ARJ21飞机安全顺畅运营。
(责编：岳弘彬、袁勃)
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