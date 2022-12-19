据新华社广州12月18日电 （记者王立彬）新入列的“海洋地质二号”多功能新型科考船18日缓缓抵靠中国地质调查局广州海洋地质调查局科考码头，标志着中国首座深水科考码头正式启用。

记者获悉，这座目前国内规模最大的科考专用码头位于广州市南沙区龙穴岛东北角，占地约300亩，码头岸线1000米，建有5个科考船泊位，总长700米，陆域配套面积约12000平方米。码头通过支航道与广州港主航道相连，具备船舶停靠、备航补给、指挥调度、维修养护等功能，满足全球科考船停靠用水用电标准，同时具备200年一遇防洪能力，是中国开展大洋科考合作和深海科技创新的重要支撑设施。

(责编：岳弘彬、袁勃)

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