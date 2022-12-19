本报记者 廖睿灵

四季度经济运行对全年经济十分重要，如何看待当前经济形势？近期防疫政策不断调整变化，会对经济走势带来什么影响？元旦、春节临近，如何保持居民消费品价格稳定？……12月16日，围绕当前经济社会发展热点话题，国家发展改革委新闻发言人回答了记者提问。

经济回稳向好趋势没变

受国内疫情反弹影响，11月份国内消费、服务业受到制约，外贸进出口出现回落，制造业企业预期有所走弱。面对新情况新挑战，各地区各部门落实优化疫情防控二十条和新十条等措施，不断提升防控的科学性、精准性。国家发改委新闻发言人表示，这有利于畅通经济循环、促进市场需求恢复。

同时，各地区各部门加力实施稳经济一揽子政策和接续措施，扎实推进政策性开发性金融工具、设备更新改造专项再贷款和财政贴息、扩大制造业中长期贷款投放等落实落地。

“总的来看，我国经济经受住了超预期冲击因素的影响，展现出较强韧性和潜力，发展质量稳步提升，就业物价基本平稳，经济回稳向好的趋势没有改变。”国家发改委新闻发言人说，“我们也注意到，当前我国经济发展面临的外部环境更趋复杂严峻，世界经济增长动能减弱，促进经济持续恢复还需要付出艰苦努力。”

国家发改委新闻发言人表示，下一步，将持续推进稳经济一揽子政策和接续措施落地见效，发挥推进有效投资重要项目协调机制作用，进一步加快政策性开发性金融工具资金投放使用和基础设施项目建设。同时，促进重点领域消费加快恢复发展，加大对中小微企业和个体工商户的支持力度，强化粮食、能源资源和产业链供应链安全保障，扎实做好重要民生商品保供稳价。“随着疫情防控优化措施的持续落实，稳经济各项政策效应逐步释放，我国经济增速有望持续回升。”

持续推动新动能加快成长

今年以来，中国经济持续承压，但新能源、数字经济、高技术制造业等领域仍有不少亮点。数据显示，1—11月份，高技术制造业增加值同比增长8%，比规上工业增速高4.2个百分点；高技术产业投资增长19.9%，比全部投资增速高14.6个百分点；人工智能、大数据、云计算、物联网、光伏、新能源汽车等行业表现亮眼。

聚焦持续推动新动能加快成长，国家发改委表示，2023年将会同有关方面加快实施创新驱动发展战略，进一步发挥高技术产业在引领支撑经济高质量发展方面的重要作用。

——攻难关。鼓励和引导各类市场主体攻克产业关键核心技术、规模化应用创新成果，在关系安全发展的领域加快补齐短板。强化重要产业链供应链安全稳定风险监测预警和苗头性问题分析研判，打通痛点堵点卡点，保持产业链供应链稳定。

——稳增长。大力培育和发展壮大新技术新业态新模式新产业，推动战略性新兴产业融合集群发展，着力培育壮大一批新的经济增长点。坚持把新型基础设施建设作为扩大有效投资的重要方向。

——促转型。加快发展数字经济，加快实施“东数西算”等重大工程，开展数字化转型试点，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。

——强基础。推动创新链产业链资金链人才链深度融合，引导各类创新要素进一步向企业集聚，强化企业科技创新主体地位。探索多元化投入机制，大力推进工程研究中心、产业创新中心、企业创新中心等创新平台建设，培养吸引凝聚更多高层次创新人才，产出更多原创性引领性重大成果。

保障重要民生商品量足价稳

元旦、春节临近，做好“两节”期间重要民生商品保供稳价工作至关重要。

国家发改委新闻发言人介绍，国家发改委将密切监测“两节”期间重要民生商品市场运行和价格变化，加强重点地区、重点品种市场监测，一旦发现苗头性问题，将及时预警并研究提出解决措施。同时，继续压实“菜篮子”市长负责制。充分发挥地方在保供稳价中的主体作用，指导地方加强产销衔接、充实粮油等储备、做好应急预案，及时妥善协调解决“两节”期间重要民生商品市场运行中的问题。

“我们正谋划开展储备调节。适时投放政府猪肉储备，在‘两节’等重要时段加大投放力度。指导地方做好小包装粮油储备、北方冬春蔬菜储备，必要时投放市场。”国家发改委新闻发言人说，还将督促指导各地认真落实阶段性调整价格补贴联动机制要求，扩大保障范围、降低启动条件，加大对困难群众补贴力度，鼓励有条件的地方适当提高发放标准、发放节假日一次性补贴。

“从目前对各地工作的调度情况看，各大中城市普遍制定了保供稳价应急预案，成品粮油、猪肉、北方冬春蔬菜等储备较为充足，保供稳价工作基础扎实。近期重要民生商品供给充裕，小包装粮油价格继续保持基本稳定，蔬菜、猪肉、鸡蛋价格出现不同程度回落。”该新闻发言人说，下一步，国家发展改革委将按照既定部署切实做好“两节”期间重要民生商品保供稳价工作，更好保障困难群众基本生活。

(责编：岳弘彬、袁勃)

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