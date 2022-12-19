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“引大济湟”工程主体全面建成

2022年12月19日05:18 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　据新华社西宁12月17日电  （记者王金金、陈杰）17日，“引大济湟”北干渠二期工程松多水库下闸蓄水，标志着青海省“一号水利工程”——“引大济湟”工程主体全面建成。

　　“引大济湟”工程是从水资源相对丰富的大通河引水，穿越大坂山引入湟水流域，主要由“一总、两库、三干渠”组成，即：调水总干渠、石头峡水库、黑泉水库、北干渠一期、北干渠二期和西干渠，规划供水范围为湟水流域的青海省西宁市、海东市。

　　根据规划，“引大济湟”工程全面完成后，湟水流域将新增“旱改水”总面积100万亩，提供东部城市群300万人饮用水、湟水干流各工业园区生产用水和东部百里长廊特色现代农牧业用水以及生态用水。

(责编：岳弘彬、袁勃)
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