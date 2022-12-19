冬日海南，瓜果飘香。正在举行的2022年中国（海南）国际热带农产品冬季交易会上，1200家企业、2000种品类的农产品参会参展。作为全国唯一的冬季热带农业展会，冬交会也是农业品牌展示和推广的重要平台。

本届冬交会上，地方政府和企业打造农业品牌的意识更强、动力更足，各种品牌发布和推介活动次第登场，参展单位在借助展会提升品牌影响力上各显神通。从冬交会可以洞见品牌力量越来越成为农业高质量发展的重要推动力。

——做足生态文章，让品牌更“绿”。

走进本届冬交会展馆，一系列主打生态牌的农产品品牌LOGO以最醒目的方式呈现，令人眼花缭乱。河南农产品展区内人头攒动，信阳毛尖、禹州粉条、封丘树莓汁等河南特色农产品吸引着众多客商，河南好物在这里可以“一网打尽”。

“市场对绿色和生态农副产品的需求与日俱增，产品越生态，效益越红火。这次我们挑选了31家绿色品牌企业整体组团来参展，产品不仅代表河南特色，更代表着绿色健康。”河南农产品展区负责人樊恒明说，生态就是最好的品牌，希望借助冬交会进一步拓展市场，打响河南农业品牌的知名度。

——创新营销策略，让品牌更“鲜”。

海南符氏食品有限公司推出的一款鲜榨花生油产品，吸引了不少目光。这款花生油产品承诺在消费者下单后的7天内新鲜生产，并及时通过物流邮寄，以满足消费者对食用油保鲜的品质需要。

该公司品牌中心总监王英说，消费者对农产品品质要求不断提高，企业也敏锐感知到这一点，推出了这款定制花生油产品。消费者在网上下单后，企业会根据订购量科学安排生产，无论订单量多少，都保证所有消费者购买的产品在7天内新鲜生产。

——挖掘文化底蕴，让品牌更“厚”。

海南五指山丽雅黎家酿酒合作社，在本届冬交会上带来了他们的品牌产品山兰糯米酒，这是独具黎族少数民族文化元素的产品。这家成立于2018年的合作社，利用五指山市非物质文化遗产项目“黎族传统酿酒技艺”生产山兰酒，从一个小作坊逐步发展成为当地第一家具有完备生产资质的山兰糯米酒厂家。

尽管目前年产能还只有9万斤左右，但合作社负责人罗文军对酒厂的发展前景充满信心。“我们是农业品牌建设的受益者，未来我们还要在丰富产品文化内涵上下功夫，不断提升品牌的影响力，带动更多黎族百姓走上致富路。”罗文军说。

——展现地域特色，让品牌更“特”。

本届冬交会上，文昌鸡、五指山红茶等11个优质农产品区域公用品牌集中发布，成为展会的一大亮点。这些品牌各具地域特色，地方政府期望借此推动各特色产业形成合力，抱团发展。

文昌鸡是海南最负盛名的传统名菜，发展文昌鸡产业是当地助农增收的重要工作。“公用品牌的发布，有利于进一步提升文昌鸡的知名度、影响力和品牌效益，从而带动文昌鸡产业的发展。”文昌市副市长王廷太说，目前文昌有1776家文昌鸡养殖场，年产文昌鸡7579万只，总产值近25亿元。

（据新华社海口12月18日电 记者涂超华、吴茂辉）

(责编：岳弘彬、袁勃)

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