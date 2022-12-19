本报记者 吴秋余 王 浩 谷业凯

冬日的金沙江畔，大坝高耸，白鹤滩水电站百万千瓦水轮发电机组高速运转，滚滚绿电经过特高压直流工程“闪送”华东。

列车飞驰，拓展高质量发展的空间。11月23日，第4000列中欧班列（西安）满载智能洗碗机驶向德国。“每天到发20多列，是名副其实的‘带货王’。”西安国际港站负责人白宽锋说。

路桥织网，“云中”大桥跨山相拥。11月28日，宜来高速溇水河特大桥拱肋成功合龙，助力鄂西山区乡村振兴驶上快车道。

习近平总书记在党的二十大报告中指出：“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。”近日召开的中央经济工作会议提出：“坚持发展是党执政兴国的第一要务，发展必须是高质量发展，完整、准确、全面贯彻新发展理念”。

一年来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，为全面建成社会主义现代化强国奠定更为坚实的物质技术基础。

各地区各部门坚持稳中求进工作总基调，以稳求进、以进固稳。我国经济韧性强、潜力大、活力足，各项政策效果持续显现，明年经济运行有望总体回升。广大干部群众表示，要坚持把高质量发展作为全面建设社会主义现代化国家的首要任务，完善党中央重大决策部署落实机制，以奋发有为的精神状态和“时时放心不下”的责任意识做好经济工作，努力完成经济社会发展目标任务。

发展质量稳步提升

“一束光”，见证激光产业之变。

“最亮的光”“最快的刀”“最准的尺”……随着一项项关键技术被攻克，武汉华工激光工程有限责任公司的产品畅销欧洲市场。

今年6月28日，习近平总书记在武汉华工激光工程有限责任公司考察时强调：“高端制造是经济高质量发展的重要支撑。”

“牢记总书记的嘱托，我们坚持向创新要动力，今年多项产品填补技术空白。”华工激光母公司华工科技董事长马新强说。

今年是党和国家历史上极为重要的一年。“面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我国发展质量稳步提升，这样的成绩殊为不易。”国务院发展研究中心副研究员杨光普表示，中央经济工作会议深刻总结今年经济工作，深入分析当前经济形势，为做好明年经济工作指明了方向、提振了信心。

贯彻新发展理念是新时代我国发展壮大的必由之路。新征程上，新发展理念更加深入人心，高质量发展步伐更加坚定有力。

创新发展，“第一动力”更强劲。

电脑自动控制，飞针走线。10月底，国家级制造业单项冠军产品公布，电子提花机名列在内。喜讯传来，江苏宋和宋智能科技有限公司行政经理侯广南倍感自豪，“今年以来，公司投资1亿多元，推进生产线智能化改造。”

专精特新“小巨人”、制造业单项冠军……创新塑造发展新优势。前11月，信息传输、软件和信息技术服务业生产指数增长11.0%。我国全球创新指数的排名由2012年的第三十四位上升至今年的第十一位。

协调发展，下好全国“一盘棋”。

“村里修了硬化路，建了快递网点，我家的芡实卖到了上海、南京等大城市。”安徽省天长市铜城镇龙岗社区种植大户金万国说。

打通车流、物流堵点，助力长三角一体化发展。“我们推进城乡公交、邮政快递融合发展，进一步畅通城乡经济循环。”天长市交通运输局副局长赵玉龙说。

一年来，各地区各部门全面推进乡村振兴，推动京津冀协同发展、长江经济带发展等区域重大战略走深走实，我国发展的平衡性、协调性、可持续性不断提高。前三季度居民收入平稳增长，农村居民收入增长快于城镇居民。

绿色发展，美丽中国展新颜。

绿水青山间，一排排青砖黛瓦的民居盖上了深蓝色的“光伏毯”。在浙江省湖州市吴兴区，“光伏碳交易”正悄然改变居民的生活。

“省了电费，还能赚钱。”常乐村村民潘兰英给记者算了一笔账，今年前11月，自家减排4.89吨二氧化碳，将获得195.6元的碳交易收益。

湖州还推出“碳达人·惠湖州”应用，以积分方式记录个人绿色行为。“这相当于居民践行绿色生活的一个‘碳账本’。”湖州市委生态文明办专职副主任郑云华说。

绿色，日益成为高质量发展的鲜明底色。前11月，新能源汽车、太阳能电池等绿色智能产品产量同比分别增长100.5%、44.1%；1至10月，339个地级及以上城市平均空气质量优良天数比例达86.3%。

开放发展，不断扩大“朋友圈”。

拜访客户、商谈订单、参加展会……前段时间，浙江上方生物科技有限公司销售经理闵恩光在法国巴黎收获颇丰。“12月6日、7日两天，我们就达成意向成交额3000万元左右。”闵恩光兴奋地说。

疫情防控措施不断优化调整，浙江、江苏、四川、广东等地企业在政府组织下，赶赴欧洲、日本等地拓展市场、寻找商机。

今年前10月，我国实际使用外资金额同比增长14.4%。开放的大门越开越大，为高质量发展持续加力。

共享发展，民生福祉有保障。

治疗室、药房、中医康复室齐备，高标准中心卫生室投入使用，山东省齐河县晏城街道东辛村村民不再为看病发愁。“在家门口就能看病抓药。”村民刘红燕说。

坚持以人民为中心的发展思想，让现代化建设成果更多更公平惠及全体人民。一年来，我国继续上调基本养老金，前11月城镇新增就业1145万人，完成1100万人的全年目标任务……兜住兜牢民生底线，不断增进民生福祉，高质量发展更有温度。

在新发展理念引领下，我国经济不断实现质的有效提升和量的合理增长。国家统计局数据显示，前11月，我国高技术制造业增加值同比增长8.0%，高于规上工业增加值4.2个百分点，彰显工业经济韧性；高技术产业投资同比增长19.9%，比全部投资增速高14.6个百分点，其中，以电子、医药为代表的高技术制造业投资同比增长23.0%。

“高技术牵引带动、新动能加快成长，进一步激发了中国经济的发展潜力。”杨光普说。

新格局释放新潜力

12月6日，一列满载日用百货、机电产品等货物的中欧班列从新疆霍尔果斯铁路口岸开出，驶往波兰罗兹。截至当天，霍尔果斯、阿拉山口双口岸今年已完成过货量2162.5万吨，创出历史新高。内陆腹地变为开放前沿，成为构建新发展格局的生动缩影。

一年来，各地区各部门着力畅通国民经济循环，坚定实施扩大内需战略，持续深化改革破除体制机制障碍，加快建设更高水平开放型经济新体制，促进国内国际循环顺畅联通。

实现高水平的自立自强，是构建新发展格局最本质的特征。

航天员乘组完成首次在轨交接，稳态强磁场实验装置刷新世界纪录，“墨子号”实现1200公里地表量子态传输……这一年，牵住自主创新这个“牛鼻子”，我国发展独立性、自主性、安全性稳步提升。

疏堵点、畅循环、扩内需，为构建新发展格局舒筋活血。

“有了冬暖式大棚，西瓜标准化生产水平提高了，电商基础设施在完善，物流更通畅了。”山东省聊城市许营镇周衣刘新村瓜农范玉胜说，明年要扩大规模，让特色农产品卖到全国更多地方去。

“三农主播”培训工程，“指尖新农”公益创业项目……伴随着多项农村电商工程推进，许营镇目前电商从业人员已过千人。

立足超大规模市场优势，扭住扩大内需这个战略基点。一年来，我国加快培育完整内需体系，加强现代流通体系建设、促进内外贸一体化发展，高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场加快形成。

为中国消费者量身定制的中老年奶粉，针对遗传代谢罕见病的特殊氨基酸配方产品……第五届进博会上，法国食品巨头达能带来了新的营养解决方案。“乘着进博会东风，我们累计将70多款新品引进中国市场。”达能中国、北亚及大洋洲总裁谢伟博说。

进博会行至第五届，已成为中国构建新发展格局的窗口、推动高水平开放的平台、全球共享的国际公共产品。

加快推进自由贸易试验区、海南自由贸易港建设，高质量共建“一带一路”，鼓励外商投资范围进一步扩大……高水平对外开放的中国，国内循环与国际循环相互促进、相得益彰。

中央经济工作会议强调，要更好统筹国内循环和国际循环，围绕构建新发展格局，增强国内大循环内生动力和可靠性，提升国际循环质量和水平。

“以创新活动改善供给质量、以扩大内需增强发展活力，加快构建新发展格局，将为高质量发展的中国不断开辟新空间、释放新潜力。”北京大学国家发展研究院副院长黄益平说。

牢牢把握首要任务

河南省西平县今三麦食品公司生产车间里，小麦被加工成油条、包子等10多种产品，产销两旺。今年“双11”当天，公司产品销售额比去年增长20%以上。“明年我们谋划扩大预制菜产能，不断丰富百姓餐桌。”公司董事长王心刚信心十足。

“深入贯彻落实党的二十大精神，我们要加快推动农业农村高质量发展，促进产业兴旺、农民增收。”西平县农业农村局局长刘卫松说。

明年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。眼下，各地区各部门正加紧落实党的二十大精神和党中央关于经济工作的决策部署，以新气象新作为推动高质量发展取得新成效，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。

调结构、促转型，深化供给侧结构性改革。

福建莆田的工厂里，生产系统智能拆分订单、分派工序。“定制鞋的日峰值产量达2400多双。”福建双驰科技有限公司创新项目总经理古玮明说。

中央经济工作会议强调，要更好统筹供给侧结构性改革和扩大内需，通过高质量供给创造有效需求，支持以多种方式和渠道扩大内需。

12月14日，中共中央、国务院印发的《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》发布，对实施扩大内需战略进行长远谋划。越来越多企业瞄准市场需求，有效提升供给质量和水平，以优质商品和服务赢得市场、赢得未来。

谋创新、增动能，加快建设现代化经济体系。

12月9日，编号B—919A的C919大型客机从上海浦东国际机场启航飞往虹桥机场，标志着全球首架C919大型客机交付首家用户中国东方航空股份有限公司。

“我们要深入学习贯彻党的二十大精神，加紧科技攻关，不断提高飞机产品竞争力，为建设制造强国、航天强国贡献力量。”中国商飞公司营销委主任张小光说。

中央经济工作会议要求，围绕制造业重点产业链，找准关键核心技术和零部件薄弱环节，集中优质资源合力攻关，保证产业体系自主可控和安全可靠，确保国民经济循环畅通。

坚持创新引领，努力提质增效，中国经济在攻坚克难中澎湃巨大潜能，制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国建设全面提速。

“实现高质量发展，必须依靠科技创新建立现代化经济体系，促进产业加快向中高端迈进。”中国科学技术发展战略研究院副院长孙福全说。

补短板、挖潜力，着力推进城乡融合和区域协调发展。

冬日乡村，施工正忙。进入12月，河北省邯郸市峰峰矿区大峪镇“四好农村路”项目全力冲刺。

中央经济工作会议强调，要全面推进乡村振兴，坚决防止出现规模性返贫。

“党的二十大报告提出‘着力推进城乡融合和区域协调发展’的要求，我们要加快完善水电路网等农村基础设施，畅通城乡要素流动，促进城乡融合发展。”峰峰矿区乡村振兴局局长李世剑说。

牢牢把握全面建设社会主义现代化国家的首要任务，努力在推动高质量发展上闯出新路子，在构建新发展格局中展现新作为，把中国经济的潜力充分释放出来，中国经济大船一定能够乘风破浪、扬帆远航。

《 人民日报 》（ 2022年12月19日 01 版）

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