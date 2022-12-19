王伟童 李艳明

北京时间2022年12月9日14时35分，我国太原卫星发射中心在黄海海域使用捷龙三号遥一运载火箭，实现“一箭十四星”成功发射。

郭厚泽摄

北京时间2022年12月9日，捷龙三号遥一运载火箭首飞成功，采用“一箭十四星”方式，成功将14颗卫星顺利送入预定轨道。

捷龙三号由中国航天科技集团有限公司所属中国运载火箭技术研究院抓总研制，首飞成功标志着我国运载火箭型谱得到进一步完善、我国固体运载火箭系列化发展取得重大进展。

据捷龙三号火箭总指挥金鑫介绍，捷龙三号总长约31米，箭体最大直径2.65米，最小直径2米，总质量约140吨。同时，拥有直径3.35米和2.9米两种构型整流罩，能够与多种星箭接口适配，满足多种卫星安装要求。这是在长征十一号火箭基础上系列化发展，打造出的一款火箭。

捷龙三号火箭具有运载能力强、整流罩包络空间大、发射方式多样化、经济性好、履约周期短、发射效率高等特点，是面向未来卫星星座快速组网发射需求而打造的一型高性价比、高可靠、快履约、快发射的固体运载火箭。捷龙三号火箭在500公里太阳同步轨道运载能力达1.5吨，在研制过程中填补了中国航天多项空白。

捷龙三号火箭拥有目前国内装药量最多、推力最大的高性能纤维缠绕复合材料壳体整体式固体发动机。该发动机由中国航天科技集团第四研究院研制，发动机直径2.65米，装药量71吨，推力达到200吨，采用了多项新技术，综合性能达到世界一流水平。

此次首飞，捷龙三号火箭首次完成了我国火箭海上热发射，实现了从海上冷发射到海上热发射的跨越。

《 人民日报 》（ 2022年12月19日 17 版）

(责编：岳弘彬、袁勃)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经