新华社昆明12月17日电(记者陈冬书、字强、严勇)穿好迷彩长袖套装，系紧黑纱防蜂帽，戴上橡胶手套……“90后”佤族小伙儿肖金钢小心翼翼地检查蜂箱，根据气温变化调整着巢框间距。

养蜂，是肖金钢的家乡云南省沧源佤族自治县班洪村的经济支柱之一。沧源县地处中缅边境，班洪村位于南滚河国家级自然保护区，花期叠错，一年四季蜜源不断，具有养蜂的天然优势。

“党的二十大报告指出加强边疆地区建设，推进兴边富民、稳边固边。我们村正积极践行兴边富民的要求，科学发展蜜蜂产业，更好拓宽农民增收致富渠道。”班洪村党支部书记杨志良说。

2018年，经过村“两委”讨论，班洪村决定通过规模化养蜂带动村民增收致富。一开始，村民们面对新的产业和技术手忙脚乱，走了不少弯路。为此，沧源县邀请专家一起打造中国农业科学院蜜蜂研究所云南沧源试验站，为村里培养了一批养蜂管理员，他们学会了科学合理管护蜂箱、饲养蜜蜂。

“今年，我们管理员还学习了蜜蜂繁育技术，发展了我们自己的蜜蜂种群。现在不仅可以卖蜂蜜，还有人专门来这里一箱一箱地买蜜蜂。”肖金钢指着山坡上整齐排布的360个彩色蜂箱得意地说，为了隔热保温，他们专门给每个蜂箱披上佤族特色的茅草屋顶。

“以前在外地打工，收入不稳定。现在在家门口养蜂就能赚到钱，收入比以前多了，还能照顾老人小孩。”班洪村村民刀国华说。

据沧源县地方产业发展服务中心统计，截至目前，沧源县共有2579户6841人参与蜜蜂养殖，建成规模化养蜂场18个，养殖蜜蜂6400余群。全县蜂蜜产量近130吨，产值超过1000万元，帮助农户增收几百至十多万元不等。

曾经的班洪村，青壮年男子纷纷外出找活计，村中只剩老弱妇孺织布种菜。如今，村里一派兴旺景象，不仅家家户户盖起了两三层小楼，村子还打造了“电商+农特产品”集散中心，将农特产品销往各地，房前屋后瓜果飘香，村邻乡舍其乐融融。

“党的二十大报告提出了‘兴边富民’的要求，坚定了我们的信念：边民富了，边疆才能稳。我们要千方百计发展特色产业，让边疆老百姓富起来，让边疆长期繁荣稳定。”沧源县地方产业发展服务中心主任张志良说。

如今，一幅民富边稳的新图景在阿佤山乡铺展：在勐角乡勐甘村，千亩台地茶蓬勃生长，茶企与农户合作共管，农户收入倍增；在糯良乡班鸽村，“农文旅”深度融合，山水田园成为网红打卡点；在勐董镇龙乃村，道路畅通了、人居环境提升了，村民们自发组建体育兴趣团队……

据了解，沧源县共有23个沿边行政村（社区），根据2021年11月云南省启动的现代化边境小康村建设的要求，每个边境村（社区）每年可获得不低于3000万元的补助，用于完善基础设施，发展乡村特色产业等。截至目前，边境行政村（社区）集体经济经营性收入每年平均可达10万元以上。

“党的二十大报告让我们更加坚定了兴边富民、稳边固边的信心和决心。沧源县将继续以基础牢、产业兴、环境美、生活好、边疆稳、党建强为目标，全面推进现代化边境小康村建设，绘就阿佤山民富边稳新画卷。”沧源县常务副县长张仕伟说。

(责编：王震、陈键)

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